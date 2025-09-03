Logo strona główna
Białystok

Wojskowe pojazdy na drogach w kilku województwach

Trwają ćwiczenia "Żelazny Obrońca-25"
Gen. bryg. Rafał Miernik o ćwiczeniach "Żelazny Obrońca": nasze suwerenne prawo
Źródło: TVN24
Rozpoczynają się ćwiczenia "Żelazny Obrońca" z udziałem polskich i sojuszniczych żołnierzy, w tym Amerykanów. Trwa obecnie przemieszczanie wojsk na poligony w Orzyszu, Ustce i Nowej Dębie. Wojsko porusza się po drogach w województwach: warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim.

Jak przekazał wcześniej Sztab Generalny WP, "to jedno z największych planowych przedsięwzięć szkoleniowych Wojska Polskiego w 2025 roku". Żołnierze reprezentują wszystkie rodzaje sił zbrojnych, w tym Siły Powietrzne, Marynarkę Wojenną, Wojska Specjalne i Wojska Obrony Terytorialnej.

"Żelazny Obrońca-25. UWAGA! Trwa przemieszczanie wojsk na poligony w Orzyszu, Ustce i Nowej Dębie. Poruszamy się po drogach w województwach: warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim. Największe tegoroczne ćwiczenie Żelazny Obrońca-25 #WojskoPolskie oraz armii sojuszniczych potrwa do końca września" - poinformowało w środę Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Największe ćwiczenia wojska w tym roku w Polsce
Największe ćwiczenia wojska w tym roku w Polsce

Polska

Ponad 30 tysięcy żołnierzy

Latem zapowiadano, że w zaplanowanych na wrzesień ćwiczeniach "Żelazny Obrońca" weźmie udział ponad 30 tysięcy żołnierzy polskich i sojuszniczych, wyposażonych w ponad 600 sztuk sprzętu ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Ćwiczenia te będą największym tegorocznym wyzwaniem szkoleniowym dla polskiego wojska. "Żelazny Obrońca" to ćwiczenia o charakterze federacji, czyli zespołu skoordynowanych różnych mniejszych manewrów. Jak informował Sztab Generalny, będą one prowadzone m.in. na poligonach w Orzyszu (woj. warmińsko-mazurskie), Nowej Dębie (woj. podkarpackie) i Ustce (woj. pomorskie), a także w tzw. terenie przygodnym, poza poligonami. "W działaniach taktycznych wykorzystywane będą również nowe platformy rażenia i rozpoznania oraz praktyczne wdrażanie wniosków z działań wojsk w Ukrainie. Kluczowe znaczenie będzie mieć integracja działań na lądzie, w powietrzu, na morzu oraz w cyberprzestrzeni, co bezpośrednio przekłada się na wzrost potencjału odstraszania i zdolności operacyjnych Sojuszu Północnoatlantyckiego - informował Sztab Generalny.

Trwa przemieszczanie wojsk na poligony
Trwa przemieszczanie wojsk na poligony
Źródło: 18 Dywizja Zmechanizowana

"Ćwiczenia nie są wymierzone przeciwko żadnemu państwu"

Ćwiczenie "Żelazny Obrońca" było w ostatnich miesiącach wskazywane jako reakcja Polski na zaplanowane na wrzesień na terenie Białorusi ćwiczenia Zapad-2025, w których udział ma wziąć - według słów prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego - nawet 150 tys. białoruskich i rosyjskich żołnierzy. Pytany o reakcję na rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał pod koniec maja właśnie na "Żelaznego Obrońcę”. W lipcowym komunikacie Sztab Generalny WP zapewnił, że te ćwiczenia nie są wymierzone przeciwko żadnemu państwu. "Ich celem jest pokazanie jedności, profesjonalizmu oraz konsekwentnego zwiększania zdolności bojowych sojuszników NATO. To także dowód na to, że Siły Zbrojne RP przechodzą dynamiczną transformację, zwiększają swój potencjał obronny i stanowią kluczowy element systemu bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej" - zaznaczono. Sztab Generalny w sierpniu sygnalizował, że w związku z tymi ćwiczeniami od połowy sierpnia do końca września na drogach niemal całego kraju możliwy jest wzmożony ruch pojazdów wojskowych. Sztab zapewnił, że przemieszczanie się wojskowych kolumn będzie koordynowane tak, aby minimalizować utrudnienia w ruchu drogowym. Wojsko apelowało też do kierowców o szczególną ostrożność.

Trwają ćwiczenia "Żelazny Obrońca-25"
Trwają ćwiczenia "Żelazny Obrońca-25"
Źródło: 18 Dywizja Zmechanizowana
TVN24 HD
Autorka/Autor: bż/gp

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: 18 Dywizja Zmechanizowana

