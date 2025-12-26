Logo strona główna
Białystok

Ciało 18-latka znalezione przed dyskoteką. Są wyniki sekcji zwłok

Bójka przed dyskoteką. Zginął 18-latek
Są wyniki sekcji zwłok 18-latka
Źródło: TVN24
Są wyniki sekcji zwłok 18-latka, którego ciało znajdowało się przed dyskoteką w podlaskiej miejscowości Wnory-Wiechy. Według wstępnej opinii, przyczyną śmierci nastolatka był "uraz głowy bez uszkodzenia kości czaszki". Do sprawy zatrzymano dwóch 21-latków.

Informację o leżącym przed dyskoteką 18-latku z obrażeniami głowy policja otrzymała przed godziną 2 w nocy z czwartku na piątek. Do poszkodowanego wezwano policję i ratowników medycznych, ale życia 18-latka nie udało się uratować. W sobotę odbyła się sekcja zwłok nastolatka.

- We wstępnej opinii biegły stwierdził, że przyczyną śmierci jest uraz głowy, bez uszkodzenia kości czaszki, w postaci obustronnych krwiaków podtwardówkowych, w wyniku upadku na twarde podłoże i następowym obrzękiem mózgu - powiedziała Dorota Leszczyńska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Łomży.

Bójka przed dyskoteką. Zginął 18-latek
Bójka przed dyskoteką. Zginął 18-latek
Źródło: TVN24

Prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku bójki ze spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowia. Grozi za to od pięciu lat więzienia do dożywocia.

Dwie osoby zatrzymane

- W nocy 26 grudnia około godziny 1.50 doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia w miejscowości Wnory-Wiechy w postaci bójki, podczas której doszło do spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jednego z mężczyzn skutkującego zgonem 18-latka - opisała Dorota Leszczyńska.

Bójka przed dyskoteką. Zginął 18-latek
Bójka przed dyskoteką. Zginął 18-latek
Źródło: TVN24

Tego samego dnia, kilka godzin po zdarzeniu, policjanci zatrzymali dwóch 21-latków z powiatu wysokomazowieckiego. Jeden z nich został zatrzymany w domu, drugi sam zgłosił się do komendy. Obaj w chwili zatrzymania byli trzeźwi. W sobotę mają odbyć się z nimi czynności w prokuraturze.

Jak podawała prokuratura, podczas zdarzenia przed klubem było wiele osób, jedna z nich zgłosiła zdarzenie. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Autorka/Autor: sz, MAK/akw/b

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Podlasie
