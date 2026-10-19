Białystok Samochód potrącił kobietę na pasach. Śmiertelny wypadek na DK65 Oprac. Damian Nowicki |

Problemy z przestrzeganiem pierwszeństwa na pasach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: FotoDax / Shutterstock

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Do wypadku doszło w miejscowości Mońki w województwie podlaskim. W poniedziałek 19 października koło godziny 6:30 na przejściu dla pieszych przez ulicę Białostocką samochód potrącił kobietę. Jak podał dyżurny Stanowiska Kierowania Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku, po otrzymaniu zgłoszenia do akcji ratunkowej wysłano dwa zastępy straży.

Na miejscu osoby postronne prowadziły już reanimację rannej kobiety. Akcję przejęli strażacy, a potem zespół ratownictwa medycznego. Mimo udzielenia pierwszej pomocy kobiety nie udało się uratować.

Śmiertelny wypadek w Mońkach

- Ze wstępnych informacji wynika, że doszło do śmiertelnego potrącenia pieszej na przejściu dla pieszych. Na miejscu funkcjonariusze prowadzą czynności wyjaśniające zarówno okoliczności i przyczyny tragicznego zdarzenia - mówi młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy podlaskiej policji.

Śmiertelne potrącenie spowodowało zablokowanie drogi krajowej nr 65. Białystok - Grajewo. Policja kieruje ruch objazdami osiedlowymi. Nie wiadomo jak długo potrwają utrudnienia.