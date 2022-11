Pogrzeb drugiej ofiary eksplozji w Przewodowie. "Zginęli tragicznie i niewinnie"

W niedzielę na cmentarzu w Przewodowie (Lubelskie) odbyły się uroczystości pogrzebowe 59-letniego traktorzysty, który zginął w eksplozji, do której doszło we wtorek na terenie suszarni zbóż. Mężczyznę pochowano obok 60-letniego kierownika magazynu, którego pogrzeb odbył się dzień wcześniej.

Biskup: zginęli tragicznie i niewinnie

Wojewoda: śmierć pana Bogdana to symbol chaosu w systemie wartości

- Świadczy to o wielkim poruszeniu niewinną śmiercią pana Bogdana i pana Bogusława. Dramatycznie brzmi pytanie, jak to jest możliwe, że w 22. roku trzeciego tysiąclecia, wśród powszechnego poczucia postępu, nowoczesności, doszło do tego dramatu (…) Dlaczego współczesna cywilizacja pozwoliła po raz kolejny wyzwolić demony imperializmu, niczym nieuzasadnionej agresji, pogardy dla życia zwykłych ludzi, gwałtu i straszliwych zbrodni - mówił Sprawka.

Eksplozja przy granicy z Ukrainą

Do wybuchu w Przewodowie w woj. lubelskim doszło we wtorek, w dniu, w którym siły rosyjskie przeprowadziły zakrojony na szeroką skalę atak rakietowy na Ukrainę. Na teren suszarni we wsi Przewodów, leżącej blisko granicy z Ukrainą, spadła rakieta - jak później informowały polskie władze - najprawdopodobniej ukraińskiej obrony powietrznej; doszło do eksplozji, w wyniku której zginęło dwóch Polaków. Podkreślono, że wszystko wskazuje na to, że sytuacja ta była wynikiem nieszczęśliwego wypadku.