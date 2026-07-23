Białystok Z Białorusi do Polski pod zaporą na granicy. Nagrali rysia Oprac. Tomasz Mikulicz |

Ryś przyszedł z Białorusi do Polski pod zaporą na granicy. Potem "patrolował" okolicę Źródło wideo: Podlaski Oddział Straży Granicznej Źródło zdj. gł.: Podlaski Oddział Straży Granicznej

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Wszystkie Ryśki to porządne chłopy. Razem z nami strzegą polskiej granicy" - tak, nawiązując do kultowej komedii "Miś", napisali w mediach społecznościowych strażnicy graniczni.

Do postu dołączone jest nagranie z monitoringu, na którym widać rysia spacerującego przy polsko-białoruskiej granicy.

Przeszedł przepustem Źródło zdjęcia: Podlaski Oddział Straży Granicznej

Najpierw spacer, a potem "patrolowanie" okolicy

Zwierzę przeszło wąskim przepustem pod zaporą, czyli jednym ze specjalnych przejść, z których korzystają zwierzęta.

Ryś pospacerował chwilę po drodze przy zaporze, a później przykucnął i zaczął "patrolować" okolicę.

Potem spacerował drogą Źródło zdjęcia: Podlaski Oddział Straży Granicznej

Przechodzą też lisy czy zające

- Nie jest to na pewno pierwszy ryś, którego spotkaliśmy. W lutym publikowaliśmy podobne nagranie z okazji dnia kota - uśmiecha się ppłk Katarzyna Zdanowicz, rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Dodaje, że granicę przekraczają też lisy czy zające. - Może nie są to częste sytuacje, ale z całą pewnością się zdarzają - zaznacza strażniczka.