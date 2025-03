Będzie można dostać dopłatę do noclegów. Wkrótce rusza nabór

Od 23 marca do 11 kwietnia właściciele obiektów noclegowych w Podlaskiem będą mogli zgłaszać się do udziału w Podlaskim Bonie Turystycznym. Program zakłada dopłacanie turystom spoza województwa do co najmniej dwóch noclegów. Pierwsze osoby mają z niego skorzystać już w Wielkanoc. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 2 mln zł. Chodzi o ożywienie turystyki w regionie w związku z trudną sytuacją przy granicy z Białorusią.