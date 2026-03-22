Pociąg relacji Białystok-Warszawa uderzył w żubry, strażak o wypadku Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dyżurny komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku poinformował, że do zderzenia pociągu osobowego z żubrami doszło w miejscowości Kraskowszczyzna w powiecie hajnowskim. Strażacy informację o wypadku dostali o godzinie 7:37.

- Pociągiem tym podróżowały trzy osoby obsługi, jak również 52 pasażerów. W wyniku tego zderzenia, żadna z osób nie została ranna. Natomiast trzy żubry poniosły śmierć - przekazał w rozmowie z TVN24. Dwa żubry były na torowisku, jeden znajdował się już poza torowiskiem.

Na miejscu pracują obecnie dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. - Nasze działania polegają na zabezpieczeniu miejsca tego zdarzenia, jak również usunięciu tych martwych żubrów z torowiska, aby po prostu umożliwić dalszy przejazd pociągu - poinformował strażak. Dodał, że na miejscu są również pracownicy Nadleśnictwa Bielsko oraz Białoruskiego Parku Narodowego.

Żubr - zdjęcie poglądowe Źródło: Shutterstock - zdjęcie poglądowe

Na terenie powiatu hajnówskiego żyje liczna populacja żubrów, które często pojawiają się w pobliżu tras komunikacyjnych, zwłaszcza dróg. Często dochodzi tam do kolizji tych zwierząt z samochodami, natomiast odnotowane zderzenie z pociągiem było pierwszym tego typu przypadkiem - podał rozmówca TVN24.

Portal Pasażera informuje o opóźnieniu pociągu relacji Białystok - Warszawa Wschodnia.

"Witowo - Czeremcha. Wypadek z udziałem zwierząt i pociągu nr 1116 (PKP INTERCITY S.A.) relacji Białystok - Warszawa Wschodnia. Wstrzymany ruch pociągów, wprowadzona zastępcza komunikacja przez przewoźnika POLREGIO S.A. na odcinku Hajnówka - Czeremcha. Przepraszamy za utrudnienia" - czytamy w komunikacie.

Przed godziną 10 służby poinformowały, że pociąg ruszył.

Opracowały Justyna Sochacka, Martyna Sokołowska