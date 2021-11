Miał podrobione prawo jazdy. Wiózł czterech Irakijczyków, którzy nielegalnie przekroczyli granicę

czytaj dalej

Omikron - nowy wariant koronawirusa - rozprzestrzenia się na świecie. Izrael jako pierwsze państwo zdecydował o zamknięciu granic, a druga zrobiła to Japonia. W Europie potwierdzono go do poniedziałku w dziewięciu krajach. Rządy wprowadzają kolejne ograniczenia w podróżach z krajów południowej Afryki, mimo iż Światowa Organizacja Zdrowia na razie odradza zamykanie granic.