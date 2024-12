Niekontrolowane strzały i dwóch rannych żołnierzy. Dochodzenie umorzone

Postępowanie od początku było prowadzone w kierunku nieostrożnego obchodzenia się z bronią (art. 354 par. 1 kk). Żołnierz, który nieostrożnie obchodzi się z bronią wojskową albo jej nieostrożnie używa i przez to nieumyślnie powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby, podlega karze aresztu wojskowego albo do trzech lat więzienia.

Nikt nie nacisnął na spust, a broń wystrzeliła

Podczas dochodzenia ustalono, że do wypadku doszło w kontenerze socjalnym na posterunku granicznym. Dwaj żołnierze przygotowywali się do zdania służby i zejścia z posterunku. Jeden z nich zamierzał rozładować broń służbową – pistolet maszynowy glauberyt. Doszło jednak do zacięcia mechanizmu. Drugi z żołnierzy, bardziej doświadczony, podszedł do kolegi, by pomóc rozwiązać problem. Podczas przejmowania broni z rąk do rąk padły niekontrolowane strzały. Żołnierz, który chciał pomóc, miał ranne dwa palce, drugi doznał postrzału w udo.