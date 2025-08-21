Dwie ofiary śmiertelne wypadku ciężarówek. Zginął młody kierowca i jego pasażerka

Augustów Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Tragedia miała miejsce we wsi Netta Pierwsza niedaleko Augustowa. Jak poinformowała TVN24 Kinga Muczyńska z augustowskiej policji, w czwartek około godziny 16 zderzyły się tam dwie ciężarówki.

Zginął 21-latek i pasażerka

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca Iveco, jadąc z miejscowości Bargłów Kościelny w kierunku miejscowości Białobrzegi, nie ustąpił pierwszeństwa pojazdowi ciężarowemu marki Volvo, który nadjechał z jego lewej strony - powiedziała Muczyńska.

Śmiertelny wypadek w Netcie Pierwszej Źródło: KPP Augustów

Uderzenie było tak silne, że jeden z samochodów ciężarowych przewrócił się na bok.

Volvo kierował 21-latek. W pojeździe znajdowała się także pasażerka. Oboje ponieśli śmierć na miejscu. - Kierowca drugiego samochodu został przewieziony do szpitala - poinformowała Kinga Muszyńska.