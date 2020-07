Motocyklista "ostro hamował”, bo kierowca "prawie mu zajechał drogę”. Sąd zdecyduje, kto ma rację

Bardzo bolesny upadek na motocyklu ma za sobą 48-latek. Ostro hamował, kiedy zobaczył, że jadący z przeciwka samochód skręca w lewo i może mu zajechać drogę. Do zderzenia nie doszło, ale do upadku z motocykla na asfalt - już tak. Żaden z uczestników zdarzenia nie czuje się winny.

To, co rozegrało się w sobotę około godziny 20 na ulicy Wyszyńskiego w Łukowie (woj. lubelskie) nagrały miejskie kamery. Film ze zdarzenia opublikowała policja - ku przestrodze, żeby pokazać jak łatwo na drodze może dojść do niebezpiecznej sytuacji. Na nagraniu widać, jak motocyklista w towarzystwie innych kierowców jednośladów rusza ze skrzyżowania. Robi to dużo dynamiczniej, niż reszta towarzystwa.