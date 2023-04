Areszt dla 41-latka za usiłowanie dwóch zabójstw we Włodawie, w tym chłopaka córki

Podejrzany o usiłowanie dwóch zabójstw we Włodawie (województwo lubelskie) 41-latek został aresztowany na trzy miesiące. Według ustaleń policji, mężczyzna najpierw zaatakował nożem 24-latka, ukradł mu samochód, a następnie pojechał do chłopaka swojej córki, któremu chciał odebrać życie. Za zarzucane czyny grozi mu nawet dożywocie.

O zdarzeniu poinformowała w sobotę asp. szt. Kinga Zamojska-Prystupa z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie. Przekazała, że do awantury w mieszkaniu 41-latka doszło w środę wieczorem, kiedy 24-letni mężczyzna nie chciał zawieźć go do mieszkania jego córki.