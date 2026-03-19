Z samochodu padły strzały. Ranny mężczyzna w szpitalu

Łomża Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w czwartek po południu przy ulicy Sienkiewicza w Łomży (woj. podlaskie). Około godziny 14.30 padły strzały w kierunku mężczyzny.

Jak poinformowała nas podkom. Karolina Wojciekian, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Łomży, na chodniku doszło do kłótni pomiędzy kobietą a mężczyzną. Po chwili kobieta wsiadła do samochodu, w którym znajdował się inny mężczyzna.

- Z pojazdu oddano strzały w kierunku oddalającego się mężczyzny, z którym wcześniej się kłóciła. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, mogły zostać oddane z broni pneumatycznej. Ranny został przetransportowany do szpitala. Na razie nie są znane informacje dotyczące jego wieku ani stanu zdrowia - wyjaśniła.

Samochód, którym poruszali się sprawcy, został zatrzymany przez policjantów po przejechaniu kilku kilometrów.

Zarówno kobieta, jak i mężczyzna znajdujący się w aucie zostali zatrzymani.

Po kłótni padły strzały. Ranny mężczyzna trafił do szpitala Źródło: mylomza.pl

Opracowała Natalia Grzybowska /tok