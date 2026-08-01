Białystok Na oczach policjantów potrącił rowerzystę i odjechał

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja Podlaska

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przekazała policja, kierowca Fiata nie ustąpił pierwszeństwa rowerzyście przejeżdżającemu przez przejazd dla rowerów. Po zderzeniu upadł on na jezdnię, a kierowca odjechał, nie udzielając mu pomocy.

Kierowca potrącił rowerzystę i odjechał Źródło zdjęcia: Policja Podlaska

Policjanci, którzy byli świadkami zdarzenia, natychmiast zatrzymali samochód i udzielili rannemu rowerzyście pierwszej pomocy. Następnie wezwali pogotowie, a poszkodowany trafił do szpitala. Zarówno kierowca Fiata, jak i rowerzysta byli trzeźwi. "Policjanci ustalają zakres odpowiedzialności karnej kierowcy" - przekazali funkcjonariusze.

Policja przypomina, że kierowcy zbliżający się do przejazdu dla rowerów powinni zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa znajdującym się na nim rowerzystom. Nieprzestrzeganie tych zasad stwarza poważne zagrożenie dla niechronionych uczestników ruchu i może mieć tragiczne konsekwencje.