Na oczach policjantów potrącił rowerzystę i odjechał
Jak przekazała policja, kierowca Fiata nie ustąpił pierwszeństwa rowerzyście przejeżdżającemu przez przejazd dla rowerów. Po zderzeniu upadł on na jezdnię, a kierowca odjechał, nie udzielając mu pomocy.
Policjanci, którzy byli świadkami zdarzenia, natychmiast zatrzymali samochód i udzielili rannemu rowerzyście pierwszej pomocy. Następnie wezwali pogotowie, a poszkodowany trafił do szpitala. Zarówno kierowca Fiata, jak i rowerzysta byli trzeźwi. "Policjanci ustalają zakres odpowiedzialności karnej kierowcy" - przekazali funkcjonariusze.
Policja przypomina, że kierowcy zbliżający się do przejazdu dla rowerów powinni zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa znajdującym się na nim rowerzystom. Nieprzestrzeganie tych zasad stwarza poważne zagrożenie dla niechronionych uczestników ruchu i może mieć tragiczne konsekwencje.