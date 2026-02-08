Łomża Źródło: Google Earth

W czwartek po godzinie 12.30 policjanci zwrócili uwagę na samochód, którego kierowca zatrzymał się na zakazie. Było to przy ulicy Sadowej w rejonie Zespołu Szkół Katolickich w Łomży.

Okazało się, że za kierownicą siedział 66-letni mieszkaniec Łomży, a złamanie zakazu nie jest jego jedynym przewinieniem.

66-latek był pijany

Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności

"Mundurowi wyczuli od mężczyzny alkohol. Badanie alkomatem tylko potwierdziło ich przypuszczenia, pokazując wynik ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

Mężczyzna tłumaczył policjantom, że musiał odebrać wnuka ze szkoły. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy.

"Za kierowanie samochodem będąc w stanie nietrzeźwości Kodeks karny przewiduje karę do trzech lat pozbawienia wolności. Mężczyzna odpowie też za popełnione wykroczenie" - informuje policja.

