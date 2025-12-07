Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie, na którym widać, jak przez drogę niedaleko miejscowości Krynki, przechodzą żubry. Pan Jarosław, autor nagrania, wyjaśnił, że to nie pierwsza taka sytuacja w tych okolicach.
Zanim przejdą, rozglądają się
- Często spotykam żubry w tych okolicach. Tym razem zauważyłem małe stado żubrów. Zatrzymałem się, aby je obserwować. Zwierzęta zaczęły przebiegać przez drogę. Przeszkodził im troszkę nadjeżdżający samochód – relacjonował.
Dodał, że żubry zazwyczaj rozglądają się przed przejściem przez ulicę, jak gdyby upewniały się, że są bezpieczne.
- Niestety nie zawsze można to samo powiedzieć o ludziach. Czasem chcą oni po prostu jak najszybciej przejechać, nie zwracając uwagi na zwierzęta - ocenił pan Jarosław.
Autorka/Autor: lk, tm/b
Źródło: Kontakt24, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Jarosław/Kontakt24