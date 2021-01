Przeprowadzili pierwsze żubry, las już na nie czeka

Na razie do lasów niedaleko Janowa Lubelskiego trafiły: żubr, dwie żubrzyce i kilkumiesięczny byk. Do końca przyszłego tygodnia przywiezione będą kolejne osobniki. Wszystko w ramach projektu polegającego na tworzeniu niewielkich populacji w różnych częściach kraju. Bo są takie lasy, gdzie stada są zbyt liczne.

- Zwierzęta trafiły do tak zwanej zagrody kwarantannowej, gdzie przez pierwsze tygodnie od przyjazdu, będą adaptować się w nowym środowisku. W okolicach marca zostaną wypuszczone na wolność – mówi Bartłomiej Kosiarski, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Janów Lubelski.

Z Puszczy Boreckiej na Lubelszczyznę

Do tutejszych lasów przetransportowano już cztery żubry. We wtorek (19 stycznia) żubrzycę z kilkumiesięcznym bykiem, a następnego dnia - żubra i żubrzycę. Całą czwórkę przywieziono z Nadleśnictwa Borki w województwie warmińsko-mazurskim. Do końca przyszłego tygodnia na Lubelszczyznę ma trafić w sumie dziewięć żubrów – siedem ze wspomnianej Puszczy Boreckiej i dwa z Nadleśnictwa Kobiór w województwie śląskim.