Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białystok

Pożar sklepu meblowego. Kilkudziesięciu strażaków walczy z ogniem

Pożar sklepu meblowego Hajnówka (Podlaskie)
Pożar sklepu meblowego Hajnówka (Podlaskie)
Źródło: Ja/Kontakt24
26 zastępów straży pożarnej gasi pożar sklepu meblowego w Hajnówce (województwo podlaskie). Nad miastem widać kłęby dymu, ale strażacy uspokajają, że nie ma możliwości, aby pożar się rozprzestrzenił.

Zgłoszenie o pożarze w sklepie meblowym w Hajnówce służby dostały po północy z czwartku na piątek. Pierwszą informację i nagranie otrzymaliśmy na Kontatk24.

- Na miejscu jest około 26 zastępów straży. Obecnie nadal trwa gaszenie pożaru - przekazał nam w piątek około godziny 7 rano asp. Marcin Trusiewicz z Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce.

Nie ma osób poszkodowanych

Dyżurni wojewódzkiej straży pożarnej w Białymstoku dodali, że nikt nie został poszkodowany. Strażacy uspokajają także, że nie ma możliwości, aby pożar się rozprzestrzenił, bo budynek jest oddalony od innych zabudowań czy lasów. 

Autorka/Autor:  lk, MAK/PKoz

Źródło: Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: Ja/Kontakt24

Udostępnij:
TAGI:
pożarStraż pożarnaPodlaskie
Czytaj także:
Premier Kanady Mark Carney, jego żona Diana Fox, prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum i jej mąż Jesus Maria Tarriba (od lewej do prawej)
Kanada i Meksyk pogłębiają współpracę w obliczu wojny handlowej Trumpa
BIZNES
imageTitle
Hiszpanie chłodno o Lewandowskim. "Szary"
EUROSPORT
Mężczyzna najbliższe miesiące spędzi za kratami
Zapytała w komisariacie o "tajną operację". To uratowało pieniądze z kredytu
Poznań
Norweski myśliwiec F-35
Kolejne norweskie myśliwce trafią do Polski
Świat
Sagrada Familia
Sagrada Familia niemal ukończona. Zaproszono już papieża
Świat
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Radni przeciw nocnej prohibicji. "To tak, jakby bronić trucizny, która powoli zabija"
WARSZAWA
imageTitle
Łzy tuż przed meczem. Osobisty dramat legendy Brazylii
EUROSPORT
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Nowe rekordy na amerykańskiej giełdzie
BIZNES
imageTitle
Mecz Świątek się opóźni
EUROSPORT
Ig Nobel
Polak dostał Ig Nobla. Badał związki narcyzmu i inteligencji
METEO
Palestyńczycy uciekający z północnej części Gazy (16.09.2025)
"Nie mogliśmy się zatrzymać"
Świat
Badanie techniczne ma być fotografowane
Od piątku rośnie opłata za badanie techniczne auta
BIZNES
Piaseczno. Policja zatrzymała motocyklistę
Tablicę rejestracyjną kupił, kierował motocyklem mimo sądowego zakazu 
WARSZAWA
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kolejne losowanie bez głównej wygranej. Kumulacja w górę
BIZNES
imageTitle
Bukowiecka po finale. "Jest mały smutek"
EUROSPORT
imageTitle
Świątek zagra o półfinał. O której godzinie mecz?
EUROSPORT
imageTitle
Legenda walczy z rakiem. "Jak w finale Wimbledonu"
EUROSPORT
Rezerwat Ujście Nogatu
Fale zniszczą gniazda i zatopią pisklęta. W wodzie będą się dusiły ryby
Tomasz Słomczyński
Karol Nawrocki i Donald Trump w Waszyngtonie
Kolejna rozmowa Trump-Nawrocki? "Jestem przekonany"
Polska
Kolejka górska Stardust Racers w Universal’s Epic Universe
Wsiadł do nowej kolejki, nie żyje. "Jesteśmy zdruzgotani"
Świat
Barack Obama
"Nowy i niebezpieczny poziom". Obama o rządzie Trumpa
Świat
Posiedzenie rady Warszawy
Prohibicja i rezygnacja, ogromna inwestycja i pakt, który może zmienić sytuację
To warto wiedzieć
Deszcz, parasol
Dziś do 25 stopni, możliwy deszcz
METEO
Żandarmeria Wojskowa
Znalezisko w Choinach. Komunikat Żandarmerii Wojskowej
Polska
imageTitle
Lewandowski grał, strzelali tylko Anglicy. Najlepszy w Barcelonie
EUROSPORT
imageTitle
Austriacka dominacja w Predazzo. Polacy bez błysku
EUROSPORT
Newcastle - FC Barcelona
Newcastle - Barcelona (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
Demonstracja w Paryżu przeciwko planowanym cięciom budżetowym
Ponad pół miliona protestujących. Kolejne demonstracje we Francji
Świat
imageTitle
Kazał fanom "robić Poznań". Gwiazda brit popu z wyjątkowym prezentem
EUROSPORT
Donald Trump
Trump znów o Polsce i dronach
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica