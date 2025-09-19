Zgłoszenie o pożarze w sklepie meblowym w Hajnówce służby dostały po północy z czwartku na piątek. Pierwszą informację i nagranie otrzymaliśmy na Kontatk24.
- Na miejscu jest około 26 zastępów straży. Obecnie nadal trwa gaszenie pożaru - przekazał nam w piątek około godziny 7 rano asp. Marcin Trusiewicz z Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce.
Nie ma osób poszkodowanych
Dyżurni wojewódzkiej straży pożarnej w Białymstoku dodali, że nikt nie został poszkodowany. Strażacy uspokajają także, że nie ma możliwości, aby pożar się rozprzestrzenił, bo budynek jest oddalony od innych zabudowań czy lasów.
Autorka/Autor: lk, MAK/PKoz
Źródło: Kontakt24
Źródło zdjęcia głównego: Ja/Kontakt24