Wypadek w trakcie policyjnego pościgu. Trzy osoby w szpitalu

Kierowca bmw nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać przed policjantami. Ci ruszyli w pościg za 26-latkiem. W jego trakcie doszło do wypadku. Auta w okolicach Rajgrodu (woj. podlaskie) wypadły z drogi. Trzy osoby - dwóch policjantów i ścigany kierowca - trafili do szpitala.