Migranci chcieli przekroczyć granicę. Ranny żołnierz

Jak wynika z komunikatu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, do zdarzenia doszło w poniedziałek (25 sierpnia) około godziny 20 w pobliżu miejscowości Czeremcha. Grupa migrantów próbowała przekroczyć polsko-białoruską granicę. W trakcie udaremniania tej próby obrażenia odniósł żołnierz Zgrupowania Zadaniowego Podlasie.

"Podczas użycia środków przymusu bezpośredniego doznał urazu lewej ręki" - poinformowało DORSZ w mediach społecznościowych.

Żołnierzowi udzielono pierwszej pomocy przedmedycznej. Następnie trafił do szpitala w Białymstoku.

"Stan żołnierza jest stabilny, brak zagrożenia życia" - przekazali wojskowi.

W ręce żołnierza wybuchł granat

RMF FM jako pierwsze podało nieoficjalną informację o tym, że w dłoni żołnierza wybuchł, trzymany przez niego, granat hukowy.

W rozmowie z tvn24.pl potwierdziła to szef sekcji prasowej III zmiany Zgrupowania Zadaniowego Podlasie podpułkownik Magdalena Kościńska.

Jak podała w rozmowie z PAP, granaty hukowo-błyskowe są na wyposażeniu wojska i są to środki przymusu bezpośredniego.

- Sprawę wyjaśnia Żandarmeria Wojskowa - podkreśliła.

Sprawdzają, czy doszło do usterki granatu

Jak powiedział nam major Damian Stanula, rzecznik oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, w dłoni żołnierza wybuchł jego granat służbowy.

- Badamy wszystkie okoliczności sprawy, między innymi to, czy doszło do usterki granatu - zaznaczył.

W weekend, 23-24 sierpnia, odnotowano 810 prób nielegalnego przekroczenia granicy Źródło: Podlaski Oddział SG

Operacja "Śluza" - kryzys wywołany przez Łukaszenkę

Kryzys migracyjny na granicach Białorusi z Polską, Litwą i Łotwą został wywołany przez Alaksandra Łukaszenkę, który jest oskarżany o prowadzenie wojny hybrydowej. Polega ona na zorganizowanym przerzucie migrantów na terytorium Polski, Litwy i Łotwy. Łukaszenka w ciągu 31 lat swoich rządów nieraz straszył Europę osłabieniem kontroli granic.

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już wcześniej dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod pozorem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Europy Zachodniej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewozi ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja wciąż trwa.

Organizacje pomocowe o sytuacji na granicy

Organizacje niosące pomoc humanitarną na granicy polsko-białoruskiej twierdzą, że pomimo zmiany rządów w Polsce wobec migrantów nadal łamane jest prawo. Przekonują, że mają udokumentowane przypadki wyrzucania za granicę z Białorusią osób, które wyraźnie i w obecności wolontariuszy prosiły o ochronę międzynarodową. W czasie jednej z konferencji prasowych zaprezentowano drastyczny film udostępniony przez Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne, na którym widać przeciąganie bezwładnego ciała kobiety przez bramkę w płocie granicznym i porzucanie jej po drugiej stronie.

Organizacje pomocowe domagają się od rządu przywrócenia praworządności na pograniczu polsko-białoruskim, prowadzenia polityki ochrony granic z poszanowaniem prawa międzynarodowego oraz krajowego gwarantującego dostęp do procedury ubiegania się o ochronę międzynarodową i przestrzeganie zasady non-refoulement, wszczynania przewidzianych prawem postępowań administracyjnych wobec osób przekraczających granicę, natychmiastowego zatrzymania przemocy na granicy wobec osób w drodze i pociągnięcie do odpowiedzialności winnych przemocy.

"Wiemy o osobach w ciężkim stanie zdrowia wyrzucanych z ambulansów wojskowych, a także wywożonych wprost ze szpitali. Za druty i płot graniczny trafiają mężczyźni, kobiety z dziećmi oraz małoletni bez opieki. Wywózkom cały czas towarzyszy przemoc ze strony polskich służb: używanie gazu łzawiącego, bicie, rozbieranie do naga, kopanie, rzucanie na ziemię, skuwanie kajdankami, niszczenie telefonów i dokumentów, odbieranie plecaków z prowiantem oraz czystą wodą. Ludzie opowiadają nam, że groźbą lub przemocą fizyczną są zmuszani do podpisywania oświadczeń, że nie chcą się ubiegać o ochronę międzynarodową w Polsce, a następnie wywożeni są za płot" - czytamy we wspólnym oświadczeniu organizacji.

