Białystok Bus uderzył w dwoje rowerzystów. Zginęła kobieta

Do wypadku doszło w miejscowości Zaruby, Podlaskie (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: DarSzach/Shutterstock

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Do zdarzenia doszło około godziny 19.40 w miejscowości Zaruby.

Jak przekazała Iwona Hołdyńska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Sejnach, w jadących od strony granicy w kierunku Sejn dwoje rowerzystów uderzył jadący w tym samym kierunku Opel Vivaro. - Jeden z rowerzystów poniósł śmierć na miejscu, drugi został zabrany przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala - poinformowała.

Policjantka dodała, że zmarłą osobą była 49-letnia kobieta. Do szpitala przetransportowano 56-letniego mężczyznę. Kierujący Oplem, 30-letni mężczyzna, był trzeźwy.

Utrudnienia na drodze

Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że wprowadzono objazd drogą DW 653 i DW 663 przez miejscowości Sejny i Poćkuny.