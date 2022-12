Bus potrącił 14-latkę i odjechał. Policja zatrzymała 48-letniego mężczyznę

Lubelska policja zatrzymała 48-letniego mężczyznę w sprawie wypadku, do którego doszło w Żabiej Woli (woj. lubelskie). W przechodząca przez przejście dla pieszych 14-latkę wjechał bus, kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Zatrzymany 48-latek trafił do policyjnego aresztu, nie został jeszcze przesłuchany. Policja ustaliła, że nie ma uprawnień do kierowania pojazdami. Ranna dziewczynka przebywa w szpitalu. Jak informuje policja, jej stan jest bardzo ciężki.

Lubelska policja opublikowała zdjęcie busa z monitoringu, który w piątek rano potrącił 14-latkę przechodzącą przez przejście dla pieszych przy szkole w Żabiej Woli. Kierowca, który uciekł z miejsca zdarzenia, wciąż jest poszukiwany. Dziewczynka w bardzo ciężkim stanie trafiła do szpitala.

48-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu lubelskiego, został zatrzymany przez policję w sobotę wieczorem. - Został wytypowany przez policjantów jako potencjalny sprawca i zatrzymany w miejscu zamieszkania - powiedział nam nadkomisarz Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

48-latek w areszcie, policja zabezpieczyła jego busa

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, gdzie aktualnie przebywa. Nie został jeszcze przesłuchany, nie usłyszał też zarzutów. - Mężczyzna jest podejrzanym w tej sprawie. Cały czas trwają czynności zmierzające do ustalenia przebiegu zdarzenia, gromadzimy materiał dowodowy, niewykluczone, że zatrzymany jutro usłyszy prokuratorskie zarzuty - powiedział portalowi tvn24.pl nadkomisarz Fijołek. Dodał, że zatrzymany mężczyzna nie ma uprawnień do kierowania pojazdami.

Policjanci zabezpieczyli też busa, który należy do mężczyzny. Samochód, jak informuje nas rzecznik KWP w Lublinie, zostanie poddany szczegółowym oględzinom.

Jak informuje policja, 14-letnia dziewczynka, która została potrącona przez busa, jest w bardzo ciężkim stanie, walczy o życie.

Potrącił 14-latkę i odjechał

Do wypadku doszło w piątek (16 grudnia) rano przy szkole podstawowej w Żabiej Woli, gdy 14-latka przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych.

"Dziewczynka została potrącona przez busa, a następnie w wyniku uderzenia, piesza została odrzucona bezpośrednio przed nadjeżdżającego z przeciwnego kierunku forda. Osobówka najechała na dziewczynkę, w wyniku czego dostała się ona pod pojazd" - przekazywała wówczas policja.

14-latka w bardzo ciężkim stanie trafiła do szpitala. Kierująca fordem była trzeźwa, kierujący busem uciekł z miejsca zdarzenia.

Policja apeluje do świadków

Policja zabezpieczyła monitoring w pobliżu miejsca wypadku w Żabiej Woli, który zarejestrował przejeżdżającego tamtędy ciemnego busa. Wideo trafiło do sieci z policyjnym apelem do świadków zdarzenia, o zgłaszanie się na komendę. Z informacji przekazanych nam przez nadkomisarza Andrzeja Fijołka wynika, że do komendy zgłosiło się kilka osób, policja nadal jednak apeluje do wszystkich, którzy byli świadkami zdarzenia, o zgłaszanie się na policję. Wszelkie informacje można przekazywać dzwoniąc pod numer telefonu 112 lub bezpośrednio policjantom z KMP w Lublinie pod numerem telefonu 47-811-41-69.

O kontakt proszeni są również kierowcy, którzy w piątek rano w godzinach 6.50–7.30 podróżowali drogą powiatową 2277L pomiędzy Lublinem a Żabią Wolą i mieli wideorejestrator.

