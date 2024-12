Zmarła dłużniczka, a jej długi przeszły na miasto. Komornik "wszedł" na konto Białegostoku

Miasto odziedziczyło dług po jednej z mieszkanek. Zmarła osoba nie miała bliskich i żadnych krewnych. Spadek spadł na gminę Białystok. Urzędnicy podliczają dług, a w tym czasie komornik wszedł już na gminne konto. Dług został wciągnięty przez radnych do wydatków a to oznacza, że zapłacą za niego wszyscy podatnicy.

- Dłużniczka miała wiele różnych zobowiązań, zmarła, jednak nie miała żadnych bliskich i krewnych, a zgodnie z prawem w takiej sytuacji wszystko spływa na to miejsce, w którym ostatnio mieszkała. Tym miejscem był Białystok i dlatego te wszystkie zobowiązania z całym dobrodziejstwem inwentarza trafiły właśnie do urzędu i to wszyscy mieszkańcy muszą w tym momencie za to odpowiadać - relacjonował na antenie TVN24 reporter Mateusz Grzymkowski.