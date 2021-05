"Zainteresowanie drastycznie wyhamowało". Zaszczepić można się od ręki, ale chętnych nie ma

Chociaż liczba zakażeń koronawirusem spada, to w szpitalu tymczasowym w Białymstoku wciąż leżą ciężko chorzy. Tymczasem nad jednym z punktów masowych szczepień wisi widmo zamknięcia. Bo nie ma chętnych, a szczepić się można tam od ręki.

"Będziemy go prawdopodobnie kwalifikować do przeszczepienia płuca"

Niepokoi go jednak to, że ci pacjenci, których nie można jeszcze wypisać są w ciężkim stanie.

- Mamy czterdziestokilkuletniego chorego, którego - przy współpracy z kolegami transplantologami – będziemy prawdopodobnie kwalifikować do przeszczepienia płuca. Pacjent leży w szpitalu już ponad miesiąc – zaznacza profesor.

"Zdecydowali się zaczekać i zachorowali na ciężkie zapalenie płuc"

Zachęca wszystkich do szczepień. - To jedyna szansa, aby zwalczyć pandemię. Mam wielu pacjentów, którzy zdecydowali się zaczekać ze szczepieniem i zachorowali na ciężkie covidowe zapalenie płuc – zaznacza.

Przyznaje jednak, że mamy obecnie do czynienia z niską zgłaszalnością na szczepienia. Dotyczy osób urodzonych w latach 80. i 90. - Chyba część z nich sobie odpuszcza, myśląc że skoro sytuacja jest lepsza, to może nie warto się szczepić – odkłada to na późniejszy termin lub nawet rezygnuje – mówi.