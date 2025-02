Po kilkunastu minutach pościgu ulicami Białegostoku policjanci zatrzymali 57-latka, który uciekał, bo sądził, że jest pijany. W grudniu stracił za to prawo jazdy. Odpowie za złamanie zakazu i niezatrzymania się do kontroli drogowej.

Policjanci patrolowali akurat miasto gdy zauważyli na jednej z ulic Białegostoku kierowcę mercedesa, którego w grudniu zatrzymali za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu. Mężczyzna stracił wówczas prawo jazdy, a mimo to znów wsiadł za kierownicę.

"Mundurowi wydali mu polecenia do zatrzymania. Siedzący za kierownicą mężczyzna zignorował je i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim w pościg ulicami miasta" – czytamy w komunikacie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Ścigali go przez kilkanaście minut

Drogę zajechał mu inny patrol

"Kilkukrotnie wjeżdżał na skrzyżowania na czerwonym świetle i nie zastosował się do znaku "stop". Po kilkunastu minutach pościg przerwał inny patrol, który zajechał drogę kierowcy mercedesa" – głosi komunikat.

Kilka godzin wcześniej pił wino

Został zatrzymany i usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej. Grozi za to do pięciu lat pozbawienia wolności. Mężczyzna odpowie również za popełnione wykroczenia.