"Wczoraj policjanci z Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wykonywali czynności procesowe na podstawie postanowienia Prokuratury Rejonowej Białystok – Północ w Białymstoku, wobec mężczyzny podejrzewanego o popełnienie poważnego przestępstwa" – czytamy w komunikacie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

Komisarz Marcin Zagórski z zespołu prasowego CBZC doprecyzowuje w rozmowie z reporterem TVN24, że chodziło o przeszukanie w miejscu zamieszkania 48-latka w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności osób nieletnich.

Jak informuje kom. Zagórski, na miejscu była piątka policjantów. W pewnym momencie mężczyzna, nieoczekiwanie i bez ostrzeżenia, oddał w ich kierunku trzy strzały z karabinka pneumatycznego.

Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo

P olicjant ranny został w rękę, a policjantka w udo. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Funkcjonariusze obezwładnili i zatrzymali mężczyznę.

Miał w domu m.in. wiatrówki, kuczę, nunczako

"Teraz 48-latek odpowie nie tylko za pierwotne przestępstwo, ale także za atak na policjantów i posiadanie broni bez odpowiednich zezwoleń" – głosi policyjny komunikat.

W miejscu zamieszkania podejrzewanego zabezpieczono m. in. wiatrówki różnego typu, kuszę, łuk oraz nunczako.

