"Wczoraj policjanci z Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wykonywali czynności procesowe na podstawie postanowienia Prokuratury Rejonowej Białystok – Północ w Białymstoku, wobec mężczyzny podejrzewanego o popełnienie poważnego przestępstwa" – czytamy w komunikacie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.
Komisarz Marcin Zagórski z zespołu prasowego CBZC doprecyzowuje w rozmowie z reporterem TVN24, że chodziło o przeszukanie w miejscu zamieszkania 48-latka w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności osób nieletnich.
Jak informuje kom. Zagórski, na miejscu była piątka policjantów. W pewnym momencie mężczyzna, nieoczekiwanie i bez ostrzeżenia, oddał w ich kierunku trzy strzały z karabinka pneumatycznego.
Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo
Policjant ranny został w rękę, a policjantka w udo. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Funkcjonariusze obezwładnili i zatrzymali mężczyznę.
Miał w domu m.in. wiatrówki, kuczę, nunczako
"Teraz 48-latek odpowie nie tylko za pierwotne przestępstwo, ale także za atak na policjantów i posiadanie broni bez odpowiednich zezwoleń" – głosi policyjny komunikat.
W miejscu zamieszkania podejrzewanego zabezpieczono m. in. wiatrówki różnego typu, kuszę, łuk oraz nunczako.
Autorka/Autor: tm/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock