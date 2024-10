Pochodzą z prywatnej kolekcji jednej z arystokratycznych włoskich rodzin. Przez trzy dni są w Białymstoku. Mowa o relikwiach Krzyża Świętego, które do poniedziałku włącznie można zobaczyć w cerkwi św. Jerzego w Białymstoku. Cześć oddają im rzesze wiernych. Sprowadzenie do Polski cząstki Krzyża Pańskiego wpisuje się w obchody stulecia autokefalii, czyli niezależności, którą polska Cerkiew uzyskała w 1924 roku.

Na początku Krzyż został podzielony na trzy części

Ksiądz Grzegorz Misijuk: żyjąc na ziemi, budujemy sobie dom w niebie

- To tak, jakby dotknąć historii (...). Módlmy się, aby to co Chrystus przecierpiał na krzyżu, stało się naszym zbawieniem. Ażeby to, co Bóg zostawił nam poprzez swoje zmartwychwstanie, stało się zalążkiem naszego życia w wieczności. Żyjąc na ziemi, budujemy sobie dom w niebie - mówił proboszcz parafii św. Jerzego ks. Grzegorz Misijuk.