Paweł Skowroński: włączyłem telewizję, a tu oranie łba

"W tym samym mieście, gdzie po nagonce pisowskich władz niemalże doszło do pogromu w trakcie Marszu Równości. W mieście naznaczonym niechlubną działalnością lokalnej prokuratury, która widziała w swastyce "symbol szczęścia". Panie marszałku Szymon Hołownia, co Pan na to?" – głosi wpis Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

Szef regionu Polski 2050: jest pozbawiony jakiegokolwiek genu nienawiści

Mówi, że chodziło mu o polityków, a nagle obraz zmienił się na marsz równości

- Przyszedłem w sobotę wieczorem zmęczony po pracy i zacząłem oglądać telewizję. A tam zaczęli pokazywać się politycy. Usłyszałem kilka z ich wypowiedzi i stwierdziłem, że w perspektywie tego co w życiu robię, to co oni robią, to są jakieś głupoty. A telewizor jest śmieciem, bez którego mogę żyć, bo go praktycznie nie włączam. O to mi chodziło, a nie o obrażanie kogokolwiek. A to, że akurat na ekranie obraz przeskoczył z polityczki na marsz równości to był czysty przypadek - mówi.