Białystok Pożar w jednostce wojskowej w Białymstoku. Oświadczenie wojska Tomasz Mikulicz |

Białystok. Pożar na terenie jednostki wojskowej. Dym jest widziany z różnych części miasta Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Kontakt24

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Zgłoszenie wpłynęło o godzinie 11.06. Na miejsce wysłano dziewięć zastępów straży pożarnej, a przed godz. 13 na miejscu było już ich 12. Pożar wybuchł na terenie jednostki wojskowej przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku.

Dym widoczny jest z daleka Źródło zdjęcia: Kontakt24

Pożar w 25. Wojskowym Oddziale Gospodarczym

Straż pożarna nie udziela szerszych informacji ze względu na to, że to teren wojskowy i obiekt strategiczny.

Pożar wybuchł w budynku należącym do stacjonującego w jednostce 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Jak przekazał rzecznik tego oddziału Mariusz Braciszewski, budynek jest wyłączony z użytku, trwa tam remont. Dodał, że nie było zarządzonej ewakuacji, z przekazanych mu informacji wynika, że nikomu nic się nie stało.

Po południu jednostka opublikowała oświadczenie. "Potwierdzamy, że doszło do pożaru w remontowanym budynku znajdującym się na terenie budowy realizowanej przez podmiot zewnętrzny. Pożar został szybko zauważony, a Straż Pożarna została natychmiast powiadomiona. Obecnie trwa akcja gaśnicza. Według posiadanych informacji nikt nie został poszkodowany. Na ten moment są to wszystkie potwierdzone informacje" - poinformował 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy.

Nie chcą mówić o przyczynach

O przyczynach pożaru straż i wojsko nie chcą się wypowiadać, będzie to badane po zakończeniu akcji gaśniczej. W tej chwili trwa dogaszanie. - Strażacy pracują na miejscu w tym momencie w sile dziesięciu zastępów - przekazała o godzinie 17 ogniomistrz Justyna Kłusewicz, rzecznik prasowa podlaskiej Państwowej Straży Pożarnej.