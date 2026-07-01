Pies zaatakował rowerzystkę. Właściciel był poszukiwany
Kobieta jechała drogą dla rowerów w centrum Białegostoku, gdy prowadzony na długiej smyczy dog niemiecki rzucił się na nią, gryząc w nogę. Właściciel odciągnął psa i odszedł.
Ustalili tożsamość mężczyzny
Policjanci, analizując zapis monitoringu, szybko ustalili tożsamość mężczyzny - to 48-letni mieszkaniec Białegostoku. Mężczyzna sam przyszedł do komendy. Okazało się, że był poszukiwany i ma do odbycia sześć miesięcy kary pozbawienia wolności za wcześniej popełnioną kradzież. Został przewieziony do aresztu.
Dodatkowo funkcjonariusze ukarali go mandatem w wysokości 500 złotych za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.
Źródło: tvn24.pl