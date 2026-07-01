Białystok Pies zaatakował rowerzystkę. Właściciel był poszukiwany

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Będzie zakaz trzymania psów na uwięzi Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP Białystok

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Kobieta jechała drogą dla rowerów w centrum Białegostoku, gdy prowadzony na długiej smyczy dog niemiecki rzucił się na nią, gryząc w nogę. Właściciel odciągnął psa i odszedł.

Właściciel psa był poszukiwany Źródło zdjęcia: KMP Białystok

Ustalili tożsamość mężczyzny

Policjanci, analizując zapis monitoringu, szybko ustalili tożsamość mężczyzny - to 48-letni mieszkaniec Białegostoku. Mężczyzna sam przyszedł do komendy. Okazało się, że był poszukiwany i ma do odbycia sześć miesięcy kary pozbawienia wolności za wcześniej popełnioną kradzież. Został przewieziony do aresztu.

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Dodatkowo funkcjonariusze ukarali go mandatem w wysokości 500 złotych za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.