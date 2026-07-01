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Białystok

Pies zaatakował rowerzystkę. Właściciel był poszukiwany

Właściciel psa uciekł z miejsca zdarzenia, okazało się, że jest poszukiwany przez policję
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KMP Białystok
Pies zaatakował jadącą na rowerze kobietę. Właściciel zwierzęcia odszedł, a później sam przyszedł do komendy policji. Okazało się, że 48-latek był poszukiwany do odbycia kary sześciu miesięcy więzienia.

Kobieta jechała drogą dla rowerów w centrum Białegostoku, gdy prowadzony na długiej smyczy dog niemiecki rzucił się na nią, gryząc w nogę. Właściciel odciągnął psa i odszedł.

Właściciel psa był poszukiwany
Właściciel psa był poszukiwany
Źródło zdjęcia: KMP Białystok

Ustalili tożsamość mężczyzny

Policjanci, analizując zapis monitoringu, szybko ustalili tożsamość mężczyzny - to 48-letni mieszkaniec Białegostoku. Mężczyzna sam przyszedł do komendy. Okazało się, że był poszukiwany i ma do odbycia sześć miesięcy kary pozbawienia wolności za wcześniej popełnioną kradzież. Został przewieziony do aresztu.

Dodatkowo funkcjonariusze ukarali go mandatem w wysokości 500 złotych za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.

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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
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