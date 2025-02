W sierpniu 2023 roku o sprawie było głośno w całej Polsce. Zatrzymano wtedy dwóch mężczyzn w wieku 24 i 29 lat, którzy mieli nadawać sygnały radio-stop, co powodowało zatrzymanie pociągów, między innymi w rejonie Łap (Podlaskie). Do sądu wpłynął właśnie akt oskarżenia.

Zatrzymanych lub zagrożonych zatrzymaniem było osiemnaście pociągów

Jak informuje Prokuratura Krajowa, do sądu został trafił właśnie akt oskarżenia w tej sprawie. Dwaj mężczyźni mieli - w różnych odstępach czasu - nadawać sygnał uruchamiający w pociągach hamulec bezpieczeństwa. Grozi im do 12 lat więzienia.

Szacowana wartość zagrożonego mienia: co najmniej 149 mln zł

Mężczyźni odpowiedzą przed sądem za to, że stworzyli sytuację, która "miała wywołać przekonanie o istnieniu zagrożenia życia lub zdrowia wielu osób lub mienia w znacznych rozmiarach" poprzez to, że w nieuprawniony sposób nadawali wielokrotnie sygnał radio-stop. Powodowało to automatyczne zatrzymanie się pociągów, reagowały na to różne instytucje publiczne i służby odpowiedzialne za kolej, aby uchylić to zagrożenie.