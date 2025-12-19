Policjanci apelują do poszkodowanych Źródło: tvn24.pl

Do awarii doszło na stacji paliw przy centrum handlowym Auchan Hetmańska w Białymstoku. Hanna Bernatowicz, dyrektor komunikacji Auchan Polska przekazała, że do "nieprawidłowości związanej z wydaniem niewłaściwego paliwa" doszło 18 grudnia. "Po otrzymaniu pierwszych zgłoszeń stacja została niezwłocznie zamknięta" - poinformowała Bernatowicz. Jak wynika z przesłanego redakcji TVN24 komunikatu, firma stara się ustalić, jak i dlaczego doszło do zdarzenia.

"Równolegle uruchomiona została procedura obsługi zgłoszeń od klientów. Każda osoba, która zgłosi się w związku z tym incydentem, otrzyma informację zwrotną od operatora stacji - firmy Hyperoil - wraz z kontaktem do brokera ubezpieczeniowego" - wyjaśniła przedstawicielka sieci sklepów.

Dodała, że broker prowadzi procedurę odszkodowawczą i kontaktuje się z klientami. "Wszystkie zgłoszenia są traktowane poważnie i będą rozpatrywane indywidualnie, z należytą starannością" - podkreśliła Bernatowicz.

Uszkodzone silniki

O sprawie jako pierwsze poinformowało Radio Białystok. Dziennikarze ustalili, że z dystrybutora na stacji zamiast benzyny leciał olej napędowy, który doprowadził do poważnych uszkodzeń silników.

"W konsekwencji kilka samochodów odjechało spod stacji na lawetach, a sprawa została zgłoszona na policję" - relacjonowali dziennikarze.

- Policjanci zostali wezwani na stację i sporządzili niezbędną dokumentację, którą przekazali na III Komisariat Policji w Białymstoku. Tam też powinni zgłaszać się wszyscy poszkodowani - poinformował młodszy aspirant Jakub Żukowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

