Auto korpusu dyplomatycznego wjechało w radiowóz. Policjantka została zabrana do szpitala

Auto korpusu dyplomatycznego Białorusi zderzyło się z radiowozem
Białystok
Źródło: Google Earth
Samochód korpusu dyplomatycznego Białorusi zderzył się z radiowozem na rondzie w Białymstoku. Policjantka została zabrana do szpitala. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do nieustąpienia pierwszeństwa.

Do wypadku doszło w niedzielę o godz. 6.30 na rondzie Faustyny Kowalskiej, które łączy Jurowiecką z Poleską.

Jak informuje zespół prasowy podlaskiej policji, samochód należący do korpusu dyplomatycznego Białorusi zderzył się tam radiowozem. Policjantka została zabrana do szpitala na badania.

Auto korpusu dyplomatycznego Białorusi zderzyło się z radiowozem
Auto korpusu dyplomatycznego Białorusi zderzyło się z radiowozem
Źródło: Podlaska Policja

Dostał pouczenie

Kierowcy byli trzeźwi. Z ustaleń wynika, że kierowca auta korpusu dyplomatycznego nie ustąpił pierwszeństwa.

"Nie było ucieczki z miejsca zdarzenia"- zaznacza zespół prasowy.

Policjantka opuściła już szpital. Kierowca auta należącego do korpusu dostał pouczenie.

Autorka/Autor: tm/b

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Podlaska Policja

