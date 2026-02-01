Białystok Źródło: Google Earth

Do wypadku doszło w niedzielę o godz. 6.30 na rondzie Faustyny Kowalskiej, które łączy Jurowiecką z Poleską.

Jak informuje zespół prasowy podlaskiej policji, samochód należący do korpusu dyplomatycznego Białorusi zderzył się tam radiowozem. Policjantka została zabrana do szpitala na badania.

Auto korpusu dyplomatycznego Białorusi zderzyło się z radiowozem Źródło: Podlaska Policja

Dostał pouczenie

Kierowcy byli trzeźwi. Z ustaleń wynika, że kierowca auta korpusu dyplomatycznego nie ustąpił pierwszeństwa.

"Nie było ucieczki z miejsca zdarzenia"- zaznacza zespół prasowy.

Policjantka opuściła już szpital. Kierowca auta należącego do korpusu dostał pouczenie.

