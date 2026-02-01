Do wypadku doszło w niedzielę o godz. 6.30 na rondzie Faustyny Kowalskiej, które łączy Jurowiecką z Poleską.
Jak informuje zespół prasowy podlaskiej policji, samochód należący do korpusu dyplomatycznego Białorusi zderzył się tam radiowozem. Policjantka została zabrana do szpitala na badania.
Dostał pouczenie
Kierowcy byli trzeźwi. Z ustaleń wynika, że kierowca auta korpusu dyplomatycznego nie ustąpił pierwszeństwa.
"Nie było ucieczki z miejsca zdarzenia"- zaznacza zespół prasowy.
Policjantka opuściła już szpital. Kierowca auta należącego do korpusu dostał pouczenie.
Autorka/Autor: tm/b
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Podlaska Policja