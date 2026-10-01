Białystok Atak na kobietę i jej dwuletnie dziecko. Napastnik nie żyje Oprac. Michał Malinowski Svitlana Kucherenko Zespół autorów |

Białystok. Policja o ataku na kobietę i jej dziecko Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Reporter TVN24 Mateusz Grzymkowski informował na antenie, że do zdarzenia doszło w środę około godziny 11 w dzielnicy Dojlidy. Poszkodowana zaalarmowała służby, że została zaatakowana przez byłego partnera. Zarówno ona, jak i jej dwuletnie dziecko wymagali interwencji medycznej. Oboje z obrażeniami ciała trafili do szpitala.

- O godzinie 11 na numer alarmowy zadzwoniła kobieta, informując, że została zaatakowana w mieszkaniu przez swojego byłego partnera. W mieszkaniu było również niespełna dwuletnie dziecko. Po zdarzeniu sprawca uciekł z miejsca zamieszkania - potwierdziła podkomisarz Malwina Olszewska z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Białystok. Atak na kobietę i jej dwuletnie dziecko Źródło: TVN24

- Potwierdziliśmy, że padły tam strzały. Policjanci odnaleźli broń czarnoprochową - przekazała Olszewska.

Napastnikiem okazał się 49-letni były partner kobiety. Według policji, mężczyzna miał nałożony sądowy zakaz zbliżania się do zaatakowanej kobiety. Zaraz po tym, jak uciekł z mieszkania, policjanci udzielili pierwszej pomocy kobiecie i dziecku, a następnie rozpoczęli poszukiwania mężczyzny.

- Finał poszukiwań okazał się tragiczny - powiedziała podkomisarz Malwina Olszewska.

Policja poinformowała, że mężczyzna nie żyje. Okoliczności jego śmierci nie są znane.

- W najbliższym czasie będzie przeprowadzona sekcja zwłok z udziałem biegłego z zakresu medycyny sądowej. Na razie nic nie wskazuje na udział osób trzecich - przekazał Michał Wojciechowski, zastępca prokuratora Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe w Białymstoku.

Białystok. Stan matki i dziecka stabilny

Aneta Łukowska, rzeczniczka prasowa Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, poinformowała, że stan dziecka jest stabilny.

- Było przytomne, przeprowadzono badania diagnostyczne. Ze względu na obrażenia w obrębie szyi i podniebienia dziecko zostało poddane zabiegowi chirurgicznemu i obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii i anestezjologii. Jego stan jest stabilny - przekazała Aneta Łukowska.

Dziecko trafiło na oddział intensywnej terapii Źródło: TVN24

Jak dodał Mirosław Tarasiuk, zastępca dyrektora ds. lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, gdzie trafiła matka chłopca, stan kobiety również jest stabilny.

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