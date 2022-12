У Ченстохові попрощалися з Кшиштофом Тифелем. Польський доброволець загинув під час бойових дій в Україні

czytaj dalej

PKN Orlen od początku wojny na Ukrainie całkowicie zrezygnował z dostaw ropy rosyjskiej drogą morską i dotyczy to wszystkich rafinerii grupy kapitałowej - napisała spółka w odpowiedzi na pytania TVN24 Biznes. We wtorek prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret o zakazie dostaw ropy do odbiorców, którzy stosują ustalony przez Unię Europejską i G7 limit cen w transporcie morskim.