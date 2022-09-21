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Посол Бжезінський: Польща сьогодні не боїться

21 września 2022, 11:25

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
tvn24.pl
Źródło:
tvn24.pl, PAP
Mark Brzezinski na konferencji "Bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO - rola Polski"
TVN24Mark Brzezinski na konferencji "Bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO - rola Polski"

Польща є прикладом того, як можна отримати користь від вступу до НАТО. Польща сьогодні не боїться, вона впевнена, вона в безпеці завдяки НАТО – наголосив посол США Марк Бжезінський. Він похвалив Польщу за "здатність до швидкого реагування суспільства та мобілізації" перед обличчям російської агресії а Україні.

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У вівторок, у 25-ту річницю початку переговорів між Польщею та НАТО про вступ до альянсу, відбулася конференція «Безпека східного флангу НАТО - роль Польщі», організована колишніми президентами Олександром Квасневським і Броніславом Коморовським.

Серед інших на конференції виступив посол США в Польщі Марк Бжезінський. - Польща безпечна і стала невід’ємною частиною нашої спільної безпеки. Це тому, що ви знали цінність приєднання до найсильнішої в історії оборонної організації, - сказав він.

- Ми багато зробили аби підтримати Україну. Саме Польща показала, на що вона здатна. Мобілізація Польщі надихнула весь світ. Коли мільйони людей перетнули ваш кордон, ви зустріли біженців з розпростертими обіймами. Ви дали їм надію, стабільність, ви допомогли родинам, які втратили все, - сказав Бжезінський.

Він підкреслив, що "Польща має багато сильних сторін, сильну економіку та потенціал для інновацій". - Зараз ви показали здатність до швидкого реагування суспільства та до мобілізації. Іноді криза може сповільнити реакцію, але не в Польщі, - сказав посол.

Mark BrzezinskiTVN24

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Він додав, що "Польща стала військовою, економічною та гуманітарною базою допомоги Україні". - Водночас Польща постійно прискорює програму власної оборонної модернізації. Мільярди доларів витрачаються на закупівлю досконалої техніки - Abrams, HIMARS, F-35, Apache, - перерахував він. - Якби російські танки загрожували бодай клаптику території НАТО, ці апачі їх миттєво зупинили б, - підкреслив дипломат.

- До того ж маємо створення постійної дислокації передового командування США в Познані "Табір Костюшка". Вперше в історії США, Польщі та всієї Центральної Європи це постійна база. Це історична тактична зміна, - сказав Бжезінський.

Він пояснив, що "цей корпус координуватиме всі наші сили в Європі, поєднуючи всі необхідні можливості для захисту Польщі та наших союзників по НАТО".

Як зазначив Бжезінський, "разом ми будуємо понад 100 інфраструктурних проектів у Польщі, які підтримуватимуть американських солдатів, що проходитимуть ротацію в Польщі". У цих додаткових локаціях, за його словами, "можна організувати спільні маневри". - Вони дозволять Сполученим Штатам і НАТО ще швидше перекидати сили до Польщі у разі подальшої кризи, - зазначив посол.

Він також заявив, що "Сполучені Штати готові бути постійним постачальником цивільної ядерної енергії до Польщі". - Обравши американську технологію, Польща прийме ще одне стратегічне рішення, щоб гарантувати свою енергетичну безпеку на найближче століття, - сказав Бжезінський.

Бжезінський: вже й мови нема, що Польща має доводити приналежність до НАТО

Він запевнив, що як НАТО "ми разом, ми готові на все". - І це було закріплено в переговорах про вступ 25 років тому. Польща є прикладом того, як можна отримати користь від вступу до НАТО. Польща сьогодні не боїться, Польща впевнена, Польща в безпеці завдяки НАТО, - зазначив Бжезінський.

- За 22 роки повноправного членства Польщі в НАТО ви виконали свої зобов’язання з надлишком. Вже й мови нема, що Польща має довести, що належить до НАТО. Натомість ми говоримо, що без Польщі НАТО не було б тим, чим воно є, - сказав посол.

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Autor:tvn24.pl

Źródło: tvn24.pl, PAP

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Mark Brzezinski
USA
NATO
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Autor:
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Źródło:
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ft/kg
Źródło:
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Autor:
ft/kg
Źródło:
PAP

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Polska

Autor:
asty/tr
Źródło:
PAP

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Autor:
MAK/
tam
Źródło:
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Źródło:
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