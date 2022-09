"Метод звичайний, відповідь - нищівна". Рау про реакцію НАТО на можливу ядерну атаку Росії

1+1 w TVN24 GO

Міністр закордонних справ Збігнєв Рау, який перебуває з візитом у Вашингтоні, виступив у вівторок у програмі "Meet the Press NOW" на NBC News NOW. На запитання, чи має НАТО відповісти на можливе застосування Росією ядерної зброї у військових цілях, він відповів: "Наскільки нам відомо, Путін погрожує застосувати тактичну ядерну зброю на території України, а не атакувати НАТО".