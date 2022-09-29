"Метод звичайний, відповідь - нищівна". Рау про реакцію НАТО на можливу ядерну атаку Росії

Глава Міністерства закордонних справ Збігнєв Рау в інтерв'ю NBC News заявив, що НАТО має відповісти на можливу ядерну атаку Росії в Україні конвенційним, але нищівним способом. Він також оцінив, що російська мобілізація не змінить хід війни, але може послабити підтримку росіянами дій влади.

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Міністр закордонних справ Збігнєв Рау, який перебуває з візитом у Вашингтоні, виступив у вівторок у програмі "Meet the Press NOW" на NBC News NOW. На запитання, чи має НАТО відповісти на можливе застосування Росією ядерної зброї у військових цілях, він відповів: "Наскільки нам відомо, Путін погрожує застосувати тактичну ядерну зброю на території України, а не атакувати НАТО".

- Це означає, що НАТО має відповісти конвенційно, але відповідь має бути нищівною. І я думаю, що це саме той сигнал, який альянс НАТО зараз посилає Росії, - сказав він.

Міністр також зазначив, що Росія може використовувати псевдореферендуми в окупованій Україні, щоб виправдати "застосування надзвичайних заходів" для захисту захоплених земель.

Збігнєв Рау про російську мобілізацію

Під час інтерв’ю міністр також говорив про оголошену Росією мобілізацію. За його оцінкою є очевидним, що Путін програє свою війну, і відправка на фронт "погано навчених і споряджених солдатів" не змінить хід війни, враховуючи, що раніше українським силам вдалося перемогти професійних військових з Росії.

Російська мобілізація ARKADY BUDNITSKY/PAP/EPA

Водночас він зазначив, що мобілізація може стати переломом для самої Росії, підірвавши підтримку війни з боку російського суспільства. "Я думаю, що це буде більш тривалий процес, але напрямок процесу визначений", - заявив він.

На запитання про те, як Польща впорається з подальшим утриманням українських біженців в умовах високої інфляції та економічних проблем, Рау відповів: "Якщо коротко - ми, у Польщі солідарність маємо закладену в ДНК. І це наш підхід, який виправданий як у хороші, так і в погані часи".

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Autor:Ред.

Źródło: PAP