Екс-посол США в Польщі про Путіна: маємо справу з фашистським лідером

На думку колишнього посла США в Польщі і колишнього помічника держсекретаря США Деніела Фріда промова Володимира Путіна, в якій він заявив про нібито анексію частини України, свідчить про те, що ми маємо справу з "фашистським лідером". За словами дипломата, це передвіщає важкі часи для світу, і він не виключив застосування російським лідером ядерної зброї. "Путін усвідомлює, що програє війну в Україні", - сказав Фрід.

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У п'ятницю президент Росії Володимир Путін оголосив про включення до складу Російської Федерації чотирьох українських областей: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської, де 23-27 вересня пройшли псевдореферендуми.

- На Заході ми роками вживали слово "фашизм". Але зараз ми маємо справу зі справжнім фашистським лідером, - заявив колишній посол США в Польщі Деніел Фрід в інтерв'ю PAP, коментуючи промову Путіна в Кремлі, більша частина якої була присвячена критиці Заходу.

- Наявні культ вождя, прославлення насильства, фантастичні претензії і вимоги, засновані на якомусь відчутті національної місії, почуття скривдженості, навіть крайні праві тиради про культурну війну, - перерахував Фрід.

"Путін усвідомлює, що програє війну в Україні"

Експерт Atlantic Council і колишній помічник держсекретаря США зазначив, що водночас Володимир Путін у своїй промові використовував риторику з лівими антиамериканськими та антиколоніальними мотивами.

- Це правда, що на глобальному Півдні все ще досить багато антиамериканського ресентименту, і Москва має історію підтримки лівих рухів, і Путін на це розраховує. Але я не думаю, що це спрацює, - сказав він.

Дипломат відзначив, що промова Путіна, хоча теоретично мала бути присвячена анексії українських територій, була натомість сконцентрована на Заході, оскільки Путін усвідомлює, що програє війну в Україні.

- Чим більше він буде говорити про Україну, тим гірше для нього все це буде виглядати, - сказав він.

Фрід: ми не можемо виключати використання ядерної зброї

За словами Фріда, заклик Путіна до дипломатичних переговорів, при одночасній відмові повертати загарбані території, не віщує жодних шансів на швидке вирішення конфлікту.

- Багато залежить від поля бою. Армія Путіна не перемагає, і немає аж так багато доказів того, що мобілізація це змінить. Тож попереду нас чекають важкі часи, включно з ядерними погрозами. Ми не можемо виключити використання ядерної зброї, хоча Росії це обійшлося б дуже дорого, - проаналізував Фрід. Такий крок, додав він, викликав би невдоволення Китаю та гнів Індії.

За словами експерта, поки що реакція адміністрації Джо Байдена була правильною.

- Маємо тверду відповідь, спокійну та без істерики: оголошення про продовження постачання озброєння та підтримку України без жодних ознак відмови від цього, - сказав Фрід.

Фрід про можливе членство України в НАТО

Коментуючи подання президентом України Володимиром Зеленським заявки щодо прискореного вступу України до НАТО, екс-посол зазначив, що це питання доведеться вирішувати лише після війни. Водночас він відзначив, що перспектива членства України в Північноатлантичному альянсі наблизилася.

- Я думаю, що коли ця війна закінчиться, це буде набагато більш імовірно, ніж до війни. Для НАТО було б добре почати думати про це і уявляти, яким буде світ після закінчення війни, - сказав Фрід.

- Я пам’ятаю часи, коли перспектива членства Польщі вважалася недоречною, коли членство країн Балтії називали безвідповідальним. Тож побачимо, як воно далі піде, - зазначив дипломат.

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Autor:red.

Źródło: TVN24