"Будівля російської пропаганди повільно руйнується", "Режим Путіна слабшає, втрачає кров і повітря"

czytaj dalej

Publicyści Agata Szczęśniak (oko.press) i Jacek Prusinowski (Radio Plus) komentowali w "Tak jest" w TVN24 doniesienia, według których wkrótce może dojść do zmiany na stanowisku premiera. - Nie tylko jest kryzys w państwie, ale i partia jest w kryzysie, ma kłopoty. To moment, gdy najróżniejsze grupy czują krew - mówiła Szczęśniak. - W Prawie i Sprawiedliwości pierwiastek demokratyczny do jakiegoś stopnia ma rację bytu, ale i tak o wszystkim decyduje prezes Jarosław Kaczyński - zwrócił uwagę Prusinowski.