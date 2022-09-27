"Будівля російської пропаганди повільно руйнується", "Режим Путіна слабшає, втрачає кров і повітря"

"Російського ведмедя поранено, і, на жаль, найближчим часом можемо очікувати ескалації насильства та хвилі російської агресії", - припустив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, коментуючи останні події в Росії. Глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак, у свою чергу, висловився з приводу псевдореферендумів на сході та півдні України. - У жовтні 1939 року радянська Росія також проводила референдуми на окупованих польських територіях. Результат був відомий, - зазначив він.

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В останньому подкасті Матеуш Моравецький відреагував на оприлюднену в середу промову Володимира Путіна, який оголосив часткову мобілізацію та погрожував "використати всі засоби", щоб захистити Росію від нібито загрози з боку Заходу.

- Послання Путіна, в якому він оголосив про мобілізацію серед цивільного населення Росії, було розраховане на те, щоб викликати страх, але це свідчить не про силу Росії, а про глибоку кризу, в якій вона опинилася, - відзначив глава уряду. Він підкреслив, що "з самого початку вторгнення весь світ дивився на ганьбу російської армії, напівзношену техніку минулої епохи, танки, покинуті посеред поля, солдатів, які, захоплені українською стороною, зіззнаються, що їм сказали, що вони їдуть на навчання, а не на справжню війну".

Він також нагадав, що "Путін довгий час намагався не відправляти на фронт етнічних росіян, тому в першу чергу на передову відправляли азіатські меншини з далеких російських республік".

За словами глави уряду, це свідчить не лише про расистську політику Кремля, а й "про колосальний тиск, під яким діє російська верхівка".

- Зараз, маючи перед собою зростаючі втрати у людях і техніці з російського боку, відвоювання українцями нових міст, Путін стоїть припертий до стіни, - зазначив прем'єр.

Тим більш приголомшливою, за словами Моравецького, виявилася реакція російського суспільства на новину про обов'язковий призов. Він заявив, що "будівля російської пропаганди повільно руйнується".

- Путін це знає, тому він приймає такі, а не інші рішення. Російському ведмедю боляче, і, на жаль, найближчим часом можна очікувати ескалації насильства та хвилі російської агресії. Це не змінює того факту, що з кожним днем ​​режим Путіна слабшає, втрачає кров і повітря, - сказав він.

Моравецький зізнався, що "дивиться на російські протести з деякою легкою надією". - Найкраще, звичайно, якби багато росіян, противників режиму, залишилися в Росії і боролися за зміни. Під масовим зовнішнім і внутрішнім тиском кремлівський режим може впасти. Це точно. Тому зараз не можна розслабитися, чаша терезів перемоги повільно схиляється в бік України, у бік Європи, у бік вільного і справедливого світу, - заявив прем'єр-міністр.

Матеуш Моравецький Michał Ryniak / Agencja Wyborcza.pl

Блащак: Червона Росія, Біла Росія, путінська Росія - це те саме

Російська окупаційна влада в чотирьох областях на сході та півдні України, частково окупованих російськими військами, з п'ятниці проводить псевдореферендуми про приєднання цих територій до Росії. Ці заходи на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей триватимуть до вівторка.

Про ці псевдореферендуми в суботу висловився голова Міністерства національної оборони Маріуш Блащак, який того дня перебував у Кольно на Підляшші. Він заявив, що Володимир Путін "вирішив відтворити імперію зла і використовує ті ж методи, які ми знаємо зі сторінок історії".

- Сьогодні в кількох областях України проходять так звані референдуми. У жовтні 1939 року радянська Росія також провела референдуми на окупованих польських територіях. Результат був відомий. І тепер ми також прекрасно знаємо, який буде результат, - сказав він. А буде він, - додав, - як тоді, так і зараз, - нечесним.

- Я про це говорю, щоб показати методи: червона Росія, біла Росія, путінська Росія - це одне й те саме. Нічого не змінилося, - наголосив він.

Mariusz Błaszczak w Kolnie PAP/Artur Reszko

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Autor:Ред.

Źródło: PAP