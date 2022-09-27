TVN24 | TVN24 po ukraińsku

"Будівля російської пропаганди повільно руйнується", "Режим Путіна слабшає, втрачає кров і повітря"

27 września 2022, 20:20

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Morawiecki: Rosja jest dzisiaj imperium zła i imperium kłamstwa
Morawiecki: Rosja jest dzisiaj imperium zła i imperium kłamstwaTVN24
wideo 2/2
TVN24Morawiecki: Rosja jest dzisiaj imperium zła i imperium kłamstwa

"Російського ведмедя поранено, і, на жаль, найближчим часом можемо очікувати ескалації насильства та хвилі російської агресії", - припустив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, коментуючи останні події в Росії. Глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак, у свою чергу, висловився з приводу псевдореферендумів на сході та півдні України. - У жовтні 1939 року радянська Росія також проводила референдуми на окупованих польських територіях. Результат був відомий, - зазначив він.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

В останньому подкасті Матеуш Моравецький відреагував на оприлюднену в середу промову Володимира Путіна, який оголосив часткову мобілізацію та погрожував "використати всі засоби", щоб захистити Росію від нібито загрози з боку Заходу.

- Послання Путіна, в якому він оголосив про мобілізацію серед цивільного населення Росії, було розраховане на те, щоб викликати страх, але це свідчить не про силу Росії, а про глибоку кризу, в якій вона опинилася, - відзначив глава уряду. Він підкреслив, що "з самого початку вторгнення весь світ дивився на ганьбу російської армії, напівзношену техніку минулої епохи, танки, покинуті посеред поля, солдатів, які, захоплені українською стороною, зіззнаються, що їм сказали, що вони їдуть на навчання, а не на справжню війну".

Він також нагадав, що "Путін довгий час намагався не відправляти на фронт етнічних росіян, тому в першу чергу на передову відправляли азіатські меншини з далеких російських республік".

За словами глави уряду, це свідчить не лише про расистську політику Кремля, а й "про колосальний тиск, під яким діє російська верхівка". 

- Зараз, маючи перед собою зростаючі втрати у людях і техніці з російського боку, відвоювання українцями нових міст, Путін стоїть припертий до стіни, - зазначив прем'єр.

Тим більш приголомшливою, за словами Моравецького, виявилася реакція російського суспільства на новину про обов'язковий призов. Він заявив, що "будівля російської пропаганди повільно руйнується". 

- Путін це знає, тому він приймає такі, а не інші рішення. Російському ведмедю боляче, і, на жаль, найближчим часом можна очікувати ескалації насильства та хвилі російської агресії. Це не змінює того факту, що з кожним днем ​​режим Путіна слабшає, втрачає кров і повітря, - сказав він.

Моравецький зізнався, що "дивиться на російські протести з деякою легкою надією". - Найкраще, звичайно, якби багато росіян, противників режиму, залишилися в Росії і боролися за зміни. Під масовим зовнішнім і внутрішнім тиском кремлівський режим може впасти. Це точно. Тому зараз не можна розслабитися, чаша терезів перемоги повільно схиляється в бік України, у бік Європи, у бік вільного і справедливого світу, - заявив прем'єр-міністр.

Матеуш МоравецькийMichał Ryniak / Agencja Wyborcza.pl

Блащак: Червона Росія, Біла Росія, путінська Росія - це те саме

Російська окупаційна влада в чотирьох областях на сході та півдні України, частково окупованих російськими військами, з п'ятниці проводить псевдореферендуми про приєднання цих територій до Росії. Ці заходи на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей триватимуть до вівторка.

Про ці псевдореферендуми в суботу висловився голова Міністерства національної оборони Маріуш Блащак, який того дня перебував у Кольно на Підляшші. Він заявив, що Володимир Путін "вирішив відтворити імперію зла і використовує ті ж методи, які ми знаємо зі сторінок історії".

- Сьогодні в кількох областях України проходять так звані референдуми. У жовтні 1939 року радянська Росія також провела референдуми на окупованих польських територіях. Результат був відомий. І тепер ми також прекрасно знаємо, який буде результат, - сказав він. А буде він, - додав, - як тоді, так і зараз, - нечесним.

- Я про це говорю, щоб показати методи: червона Росія, біла Росія, путінська Росія - це одне й те саме. Нічого не змінилося, - наголосив він.

Mariusz Błaszczak w KolniePAP/Artur Reszko
Zaślepka materiału TVN24GO
Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/PAVEL BEDNYAKOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Mateusz Morawiecki
Mariusz Błaszczak
Ukraina
Władimir Putin
Pozostałe wiadomości

Włodzimierz Cimoszewicz, były premier, a obecnie europoseł ocenił w "Faktach po Faktach", że jeśli Rosja dokona inkorporacji części ukraińskich ziem, na których odbyły się pseudoreferenda w tej sprawie, spróbuje w ten sposób "odwrócić narrację" i przedstawić Ukrainę jako agresora, który atakuje jej terytoria. Jak dodał, w takiej sytuacji będzie mogła mieć zastosowanie rosyjska doktryna obronna, przewidująca użycie broni nuklearnej.

Włodzimierz Cimoszewicz: pseudoreferenda w Ukrainie to możliwy moment dramatycznego zwrotu

Świat

Włodzimierz Cimoszewicz: pseudoreferenda w Ukrainie to możliwy moment dramatycznego zwrotu

27 września 2022, 20:19

Świat

Autor:
mjz/kg
Źródło:
TVN24

Po wyciekach gazu w rurociągach Nord Stream 1 i Nord Stream 2 fiński ekspert do spraw polityki energetycznej i środowiskowej Rosji Veli-Pekka Tynkkynen ocenił, że "to nie jest wypadek". Dodał, że "Rosja dąży do pokazania swojej władzy i tego, że jest w stanie zaszkodzić Europie". - Myślę, że Rosjanie celowo zniszczyli te rurociągi - komentował z kolei kolei norweski komandor Tor Ivar Stroemmen.

Eksperci o wyciekach gazu z rurociągów Nord Stream: to nie jest żaden przypadek

Świat

Eksperci o wyciekach gazu z rurociągów Nord Stream: to nie jest żaden przypadek

27 września 2022, 18:55

Świat

Autor:
mjz/kab
Źródło:
TVN24, PAP

Publicyści Agata Szczęśniak (oko.press) i Jacek Prusinowski (Radio Plus) komentowali w "Tak jest" w TVN24 doniesienia, według których wkrótce może dojść do zmiany na stanowisku premiera. - Nie tylko jest kryzys w państwie, ale i partia jest w kryzysie, ma kłopoty. To moment, gdy najróżniejsze grupy czują krew - mówiła Szczęśniak. - W Prawie i Sprawiedliwości pierwiastek demokratyczny do jakiegoś stopnia ma rację bytu, ale i tak o wszystkim decyduje prezes Jarosław Kaczyński - zwrócił uwagę Prusinowski.

Zmiana na stanowisku premiera? "To moment, gdy najróżniejsze grupy czują krew"

Polska

Zmiana na stanowisku premiera? "To moment, gdy najróżniejsze grupy czują krew"

27 września 2022, 19:58

Polska

Autor:
akw/kg
Źródło:
Radio Zet, TVN24

Liczba Rosjan przekraczających granicę z Unią Europejską gwałtownie wzrosła po ogłoszeniu częściowej mobilizacji na wojnę w Ukrainie - poinformowała we wtorek Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex. W ciągu ostatniego tygodnia było to ponad 60 tysięcy osób, czyli o 30 procent więcej niż w poprzednim tygodniu. "Większość z nich przybyła do Finlandii i Estonii" - podał Frontex.

Gwałtowny wzrost liczby Rosjan na unijnych przejściach granicznych. Frontex podaje liczby

Świat

Gwałtowny wzrost liczby Rosjan na unijnych przejściach granicznych. Frontex podaje liczby

27 września 2022, 19:34

Świat

Autor:
akr/kg
Źródło:
PAP

Dolar amerykański śrubuje nowy rekord. We wtorek przed godziną 19 na parze USD/PLN po raz pierwszy w historii przebito poziom 5,00. Więcej trzeba też zapłacić za franka szwajcarskiego, który utrzymuje się powyżej psychologicznej granicy 5 złotych.

Dolar goni franka. Pokonał historyczną granicę

Rynki

Dolar goni franka. Pokonał historyczną granicę

27 września 2022, 15:08
Aktualizacja: 27 września 2022, 18:49

Rynki

Aktualizacja:
Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

Podatek od nadmiarowych zysków, zapowiedziany przez wicepremiera Jacka Sasina, budzi kontrowersje. - To jest podatek europejski na duże firmy energetyczne, który ktoś postanowił tak sobie na Twitterze poszerzyć i ewentualnie ściągnąć jeszcze tych kilka miliardów złotych więcej do budżetu - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. W jego ocenie to "absolutna aberracja z punktu widzenia regulacyjnego". Joanna Makowiecka-Gatza, przewodnicząca Rady Pracodawców RP, oceniła, że pomysł jest nieuczciwy. - W wolnej gospodarce zysku się nie reguluje - zwracała uwagę.

"Podatek, który ktoś postanowił tak sobie na Twitterze poszerzyć". Przedsiębiorcy o "sasinowym"

Z kraju

"Podatek, który ktoś postanowił tak sobie na Twitterze poszerzyć". Przedsiębiorcy o "sasinowym"

27 września 2022, 20:44

Z kraju

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Premier Mateusz Morawiecki jest tylko instrumentem w tym całym przemyśle rozwalania państwa. Widać, że Kaczyński ze swoją drużyną go osłabiają - mówił w TVN24 europoseł i jeden z liderów Lewicy Robert Biedroń.

Biedroń: Kaczyński ze swoją drużyną osłabiają Morawieckiego. Jest tylko narzędziem

Polska

Biedroń: Kaczyński ze swoją drużyną osłabiają Morawieckiego. Jest tylko narzędziem

27 września 2022, 20:53

Polska

Autor:
ads/kab
Źródło:
TVN24

Z gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 w okolicy duńskiej wyspy Bornholm wycieka gaz. Wciąż nie wiadomo, co doprowadziło do awarii. Oto co wiemy do tej pory.

Tajemnicze wycieki z gazociągów Nord Stream. Co wiemy do tej pory

Świat

Tajemnicze wycieki z gazociągów Nord Stream. Co wiemy do tej pory

27 września 2022, 18:46

Świat

Autor:
ads/kg
Źródło:
Reuters

Dwie silne podwodne eksplozje na obszarach, gdzie doszło do wycieku z gazociągów Nord Stream, zostały zarejestrowane w poniedziałek przez stację pomiarową szwedzkiej Narodowej Sieci Sejsmologicznej (SNSN).

Dwie eksplozje w pobliżu gazociągów Nord Stream. Pomiary szwedzkiej stacji

Świat

Dwie eksplozje w pobliżu gazociągów Nord Stream. Pomiary szwedzkiej stacji

27 września 2022, 17:29

Świat

Autor:
akr/kg
Źródło:
PAP

Duńskie siły zbrojne pokazały nagrania, na których widać wzburzoną wodę i bąble unoszące się na powierzchni Morza Bałtyckiego nad wyciekami z gazociągów Nord Stream. We wtorek Szwedzka Administracja Morska poinformowała o dwóch wyciekach gazu z Nord Stream 1. Z kolei dzień wcześniej duńskie władze doniosły o awarii Nord Stream 2. Stacja pomiarowa szwedzkiej Narodowej Sieci Sejsmologicznej (SNSN) zarejestrowała w poniedziałek dwie silne podwodne eksplozje na obszarach, gdzie stwierdzono wyciek z gazociągów.

Wzburzona woda i bąble na powierzchni Bałtyku nad Nord Stream. Duńskie wojsko publikuje nagranie

Świat

Wzburzona woda i bąble na powierzchni Bałtyku nad Nord Stream. Duńskie wojsko publikuje nagranie

27 września 2022, 15:00

Świat

Autor:
ft,
akr
Źródło:
PAP

Zaprezentowano wzór emblematu, jakim będzie posługiwał się król Karol III. Monogram przedstawia koronę, która unosi się nad splecionymi literami C oraz R. Wewnątrz została wkomponowana rzymska cyfra "III".

Ujawniono monogram Karola III. Emblemat pojawi się na hełmach policji, dokumentach i skrzynkach pocztowych

Świat

Ujawniono monogram Karola III. Emblemat pojawi się na hełmach policji, dokumentach i skrzynkach pocztowych

27 września 2022, 17:43

Świat

Autor:
kkow//az
Źródło:
People, The Guardian, tvn24.pl

Na holenderskich autostradach utworzyły się we wtorek rano korki o łącznej długości kilkuset kilometrów. Przyczyną tłoku na drogach były obfite opady deszczu, przez które dochodziło do wypadków i kolizji.

Korki na 900 kilometrów tworzyły się na autostradach w Holandii

Świat

Korki na 900 kilometrów tworzyły się na autostradach w Holandii

27 września 2022, 17:55

Świat

Autor:
anw
Źródło:
PAP, gva.be, buienradar.nl, nnieuwsblad.be

Dwie nastoletnie siostry ze stanu Uttar Pradesh w północnych Indiach zostały zgwałcone i zamordowane, a ich ciała znaleziono powieszone na drzewie obok pola trzciny cukrowej. W sprawie, w związku z którą aresztowano sześciu mężczyzn, jest sporo niejasności. Oskarżeni twierdzą, że dziewczyny poszły na pole dobrowolnie i naciskały, "by mężczyźni się z nimi ożenili". Rodzina ofiar utrzymuje, że nastolatki zostały uprowadzone.

Zgwałcili i zamordowali nastoletnie siostry. Twierdzą, że "nalegały, by się z nimi ożenili"

Świat

Zgwałcili i zamordowali nastoletnie siostry. Twierdzą, że "nalegały, by się z nimi ożenili"

27 września 2022, 16:56

Świat

Autor:
kgo//az
Źródło:
BBC, Indian Express, CNN

Meksykańskie służby przeprowadziły nalot na znajdujący się w dżungli na południu kraju kompleks używany przez członków fundamentalistycznej sekty Lev Tahor. Grupa - określana mianem "żydowskich talibów" - oskarżana jest m.in. o handel ludźmi. Z kompleksu zabrano osoby nieletnie - informuje BBC. Mają trafić do krewnych w Izraelu.

"Żydowscy talibowie" ukryli się w dżungli. Nalot policji

Świat

"Żydowscy talibowie" ukryli się w dżungli. Nalot policji

27 września 2022, 17:56

Świat

Autor:
akw/kg
Źródło:
BBC

Henryka Krzywonos podzieliła się dziś na swoich profilach społecznościowych opowieścią o wzruszającym geście jej sąsiadów. W styczniu tego roku wykryto u niej raka płuc. Jak poinformowała legendarna działaczka opozycji, w ostatnim czasie poskarżyła się mieszkańcom swojego bloku na skutki uboczne leczenia onkologicznego, z którymi musi się mierzyć. Ci postanowili pomóc.

"Aż mi się łezka w oku zakręciła!" Wzruszający gest sąsiadów Henryki Krzywonos-Strycharskiej

Polska

"Aż mi się łezka w oku zakręciła!" Wzruszający gest sąsiadów Henryki Krzywonos-Strycharskiej

27 września 2022, 15:22

Polska

Autor:
jdw//az
Źródło:
tvn24.pl, Facebook,

W zakładzie produkcyjnym PKN Orlen w Płocku na jednej z instalacji zapalił się piec - poinformowało biuro prasowe PKN Orlen. Na miejscu działa zakładowa straż pożarna. Jak przekazał reporter TVN24, dwie osoby nie żyją. Prezes spółki powołał specjalną komisję do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Śledztwo w sprawie wszczęła też prokuratura.

Pożar w PKN Orlen, zapalił się piec. Dwie osoby nie żyją

Polska

Pożar w PKN Orlen, zapalił się piec. Dwie osoby nie żyją

27 września 2022, 13:19
Aktualizacja: 27 września 2022, 16:06

Polska

Aktualizacja:
Autor:
bp/
tam
Źródło:
PAP, TVN24

Stopy procentowe na Węgrzech znowu w górę. Narodowy Bank Węgier (MNB) we wtorek zdecydował o podwyższeniu głównej stopy procentowej o 125 punktów bazowych do poziomu 13 procent. Tak duża podwyżka zaskoczyła analityków.

Zaskakująca podwyżka stóp procentowych na Węgrzech. "Ruch powyżej oczekiwań"

Ze świata

Zaskakująca podwyżka stóp procentowych na Węgrzech. "Ruch powyżej oczekiwań"

27 września 2022, 14:35

Ze świata

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Większość osób uciekających z Rosji do Kazachstanu jest do tego zmuszona, ponieważ znajduje się w sytuacji bez wyjścia, musimy zapewnić tym ludziom bezpieczeństwo - oświadczył kazachstański prezydent Kasym-Żomart Tokajew.

Kazachstan zabiera głos w sprawie rosyjskich uciekinierów

Świat

Kazachstan zabiera głos w sprawie rosyjskich uciekinierów

27 września 2022, 12:22

Świat

Autor:
KS\mtom
Źródło:
PAP

Dźwięk akordeonu i płacz bliskich żegnały rosyjskich rezerwistów z Batajska, którzy otrzymali powołanie do armii w ramach ogłoszonej przez Władimira Putina częściowej mobilizacji. Niektórzy z nowo wcielonych żołnierzy decydowali się, by przed wyjazdem sformalizować związki ze swymi partnerkami w urzędzie stanu cywilnego, sąsiadującym z siedzibą komisji wojskowej.

Pary w rosyjskim Batajsku formalizują związki przed wyjazdem mężczyzn na front

Świat

Pary w rosyjskim Batajsku formalizują związki przed wyjazdem mężczyzn na front

27 września 2022, 12:55

Świat

Autor:
ft\mtom
Źródło:
Reuters, PAP

W Nalczyku na południu Rosji doszło do słownego starcia lokalnego urzędnika z przeciwnikami częściowej mobilizacji. - To my jesteśmy okupantami. Ukraina już od dawna nie jest częścią ZSRR - mówiła kobieta sprzeciwiająca się decyzji Kremla. W odpowiedzi urzędnik miał zagrozić protestującej odpowiedzialnością karną. Nagranie z incydentu udostępniła agencja Reutera.

Słowne starcie rosyjskiego urzędnika z przeciwnikami mobilizacji. "To my jesteśmy okupantami"

Świat

Słowne starcie rosyjskiego urzędnika z przeciwnikami mobilizacji. "To my jesteśmy okupantami"

27 września 2022, 10:30

Świat

Autor:
ft\mtom
Źródło:
Reuters, PAP

Pierwsze częściowe wyniki "głosowania" w ramach pseudoreferendów w czterech okupowanych przez Rosję regionach Ukrainy wykazały, że większość wynosząca niemal 100 procent "opowiada się" za przyłączeniem się do Rosji - podała rosyjska propagandowa agencja RIA. Zarówno Kijów, jak i zachodni przywódcy potępili "referenda" i zapowiedzieli, że nie uznają ich wyników.

Rosja podała wstępne wyniki pseudoreferendów na Ukrainie

Świat

Rosja podała wstępne wyniki pseudoreferendów na Ukrainie

27 września 2022, 17:19

Świat

Autor:
akw/kab
Źródło:
Reuters, PAP, tvn24.pl

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 216 dni. Sąd w Charkowie skazał mieszkańca tego miasta na pięć lat więzienia, najwyższy możliwy wymiar kary, za "zamach na integralność terytorialną Ukrainy". Mężczyzna wzywał do przyłączenia tego miasta do Rosji i rozpowszechniał rosyjską propagandę o wojnie. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Pięć lat więzienia za wzywanie do przyłączenia Charkowa do Rosji

Świat

Pięć lat więzienia za wzywanie do przyłączenia Charkowa do Rosji

27 września 2022, 5:38
Aktualizacja: 27 września 2022, 17:26

Świat

Aktualizacja:
Autor:
asty,
momo
//now
Źródło:
tvn24.pl

Rząd przewiduje wypłatę jednorazowego dodatku elektrycznego w wysokości nawet 1500 złotych. Świadczenie będą mogły otrzymać gospodarstwa domowe, które ogrzewają dom przy użyciu energii elektrycznej, w tym wykorzystują pompy ciepła - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Będzie dodatek elektryczny. Nowe świadczenie ma otrzymać 800 tysięcy gospodarstw

Z kraju

Będzie dodatek elektryczny. Nowe świadczenie ma otrzymać 800 tysięcy gospodarstw

26 września 2022, 21:08

Z kraju

Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Do szpitala w Chojnicach (Pomorskie) trafiła 14-latka z noworodkiem, którego urodziła w domu. Jak przekazał zastępca dyrektora ds. medycznych placówki, dziecko miało ranę ciętą szyi. Sprawę wyjaśnia prokuratura i sąd rodzinny.

14-latka po domowym porodzie trafiła z noworodkiem do szpitala. Lekarz: dziecko miało ranę ciętą szyi

Pomorze

14-latka po domowym porodzie trafiła z noworodkiem do szpitala. Lekarz: dziecko miało ranę ciętą szyi

27 września 2022, 11:49

Pomorze

Autor:
MAK/
tam
Źródło:
TVN24, PAP

Małe dziecko zauważyła wieczorem na ulicy w Chorzowie (woj. śląskie) jedna z mieszkanek. Było samo, bez butów, miało na sobie tylko koszulkę z krótkim rękawkiem i pampersa. Ruszyła akcja poszukiwawcza rodziców. Świadkowie wrzucili do mediów społecznościowych zdjęcie chłopca. Okazało się, że matka wyszła z domu, a dwuletniego syna i niemowlę powierzyła pod opiekę babci, która napiła się alkoholu i zasnęła.

Wieczorem zobaczyła w internecie, że jej dwuletni syn chodził boso sam po ulicy

Katowice

Wieczorem zobaczyła w internecie, że jej dwuletni syn chodził boso sam po ulicy

27 września 2022, 11:36

Katowice

Autor:
mag/
tam
Źródło:
TVN24 Katowice

We wtorek sonda DART zderzyła się z Dimorphosem, małym satelitą planetoidy Didymos. Celem misji jest test obrony planetarnej. Artur Chmielewski, pracownik Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA i konsultant naukowy hitu kinowego "Armageddon", mówił na antenie TVN24 BiS o tym, jakie są wszystkie etapy misji ocalenia świata przed zagrożeniem z kosmosu.

A gdyby scenariusz "Armageddonu" miał się wydarzyć naprawdę? Polak z NASA tłumaczy, jak ocalić świat

Świat

A gdyby scenariusz "Armageddonu" miał się wydarzyć naprawdę? Polak z NASA tłumaczy, jak ocalić świat

27 września 2022, 19:59

Świat

Autor:
anw
Źródło:
TVN24 BiS

Obserwowaliśmy szybką mobilizację Polaków, by pomóc uchodźcom w obliczu masowego ich exodusu - mówił ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. Wskazywał, że obywatele naszego kraju "bardzo pomogli" osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. - Uważam, że to zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla - oświadczył. Ocenił również, że relacje polsko-amerykańskie są bliższe niż kiedykolwiek wcześniej.

Mark Brzezinski o polskiej pomocy dla uchodźców z Ukrainy. "To zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla"

Polska

Mark Brzezinski o polskiej pomocy dla uchodźców z Ukrainy. "To zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla"

27 września 2022, 15:19

Polska

Autor:
akr/kg
Źródło:
PAP

29 września rozpocznie się w Warszawie dwudniowa konferencja CEO Innovation Executive Summit 2022. W jednym z paneli udział wezmą Kasia Kieli, President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce i CEO TVN oraz Richard Quest, wieloletni dziennikarz CNN. 

W czwartek rusza CEO Innovation Executive Summit 2022

Z kraju

W czwartek rusza CEO Innovation Executive Summit 2022

27 września 2022, 15:49

Z kraju

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes

Nagroda Literacka Nike zostanie przyznana po raz 26. w niedzielę, 2 października. Przybliżamy siedem finałowych książek tegorocznej edycji. - Historia kilku wygnań Zygmunta Baumana, tych fizycznych i tych symbolicznych, bardzo źle świadczy o kraju, który do końca uważał za swój - mówi Autor Domosławski, nominowany za biografię "Wygnaniec. 21 scen z życia Zygmunta Baumana".

Nagroda Literacka Nike 2022 - finaliści. Artur Domosławski "Wygnaniec. 21 scen z życia Zygmunta Baumana"

Kultura i styl

Nagroda Literacka Nike 2022 - finaliści. Artur Domosławski "Wygnaniec. 21 scen z życia Zygmunta Baumana"

27 września 2022, 9:29

Kultura i styl

Autor:
tmw
Źródło:
tvn24.pl