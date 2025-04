Reuters: coraz bliżej traktatu, który ma przygotować świat na kolejne pandemie

Jak koronawirus atakuje płuca Źródło: TVN24/George Washington University

Państwa należące do Światowej Organizacji Zdrowia są coraz bliżej porozumienia w sprawie traktatu, mającego na celu przygotowanie się na przyszłe pandemie - w sobotę podaje agencja Reutera, powołująca się na rozmówców zaangażowanych w rozmowy.

Kluczowe fakty: Dokonano dużego postępu, uzgodniono prawie cały traktat, twierdzi Reuters.

Członkowie WHO chcą "uniknąć błędów ery pandemii koronawirusa".

Z powodu COVID-19 na całym świecie zmarło ponad siedem milionów osób.

Pakt, negocjowany już przez trzy lata, ma być prawnie wiążący. Jego celem jest wzmocnienie światowej obrony przed nowymi patogenami po tym, jak pandemia COVID-19 zabiła miliony ludzi w latach 2020-22 - przypomniał Reuters. - Rozmowy trwały całą noc do godziny 9 rano w sobotę, ale nie udało się rozwiązać wszystkich kwestii - powiedziało jedno ze źródeł agencji. Dodano, że "dokonano dużego postępu, uzgodniono prawie cały traktat, pozostawiając niewiele nierozstrzygniętych, ale kluczowych kwestii".

Jedną z najbardziej spornych kwestii między krajami zamożnymi a rozwijającymi się jest to, jak sprawiedliwie dzielić się lekami i szczepionkami, aby uniknąć "błędów ery pandemii koronawirusa", informuje Reuters. "Jeśli umowa zostanie sfinalizowana, będzie to historyczne zwycięstwo WHO. Tylko raz w 75-letniej historii Organizacji jej kraje członkowskie zgodziły się na podobny traktat: porozumienie o kontroli tytoniu w 2003 r." - zauważyła agencja.

Tragiczny bilans COVID-19

W ciągu ostatnich pięciu lat na całym świecie odnotowano 778 mln przypadków zachorowań na COVID-19, 7,1 mln chorych zmarło - podaje WHO na swojej stronie. W czasie stanu epidemii, który trwał w Polsce 787 dni, koronawirusa potwierdzono u ponad sześciu milionów osób w naszym kraju. Według danych z maja 2022 roku, na COVID-19 zmarło w Polsce ponad 116 tysięcy zakażonych.