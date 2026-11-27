Zdrowie Przez 42 lata leczył innych. Sam stracił nogę w ciągu kilku dni Anna Bielecka |

Diabetolożka dr Olga Turowska o cukrzycy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: 982092335

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Rozwiń Kluczowe fakty: Dlaczego nawet dobrze kontrolowana cukrzyca może prowadzić do dramatycznych powikłań?

W Polsce nawet 250 tysięcy osób zmaga się z raną stopy cukrzycowej, a amputacje nie dotyczą wyłącznie seniorów.

Pacjenci często krążą między specjalistami, a w leczeniu tej choroby czas ma kluczowe znaczenie.

Pilotaż w Szamotułach pokazuje, jakie efekty może przynieść odpowiednio zorganizowana opieka.

Najpierw ból palca stopy, później diagnoza: zakrzepica. Kolejne badania wykazały krytyczny stan tętnic i konieczność pilnej angioplastyki. Dzień po wypisie ze szpitala prof. Kryspin Niedzielski wrócił z silnym bólem. Dwa dni później lekarze amputowali mu nogę na poziomie goleni.

To nie był koniec. Rana nie goiła się prawidłowo, a po niemal trzech miesiącach hospitalizacji konieczna była kolejna amputacja, tym razem na poziomie uda.

Dla profesora, który przez 42 lata pracował jako ortopeda i traumatolog, była to szczególnie trudna sytuacja. Od niemal 40 lat choruje na cukrzycę, od 20 korzysta z pompy insulinowej. Jak podkreśla, jego wyniki glikemii były wzorcowe.

- Mój przykład jest przykładem takim trochę niecodziennym, dlatego że do mojej amputacji doszło piorunująco. Choruję na cukrzycę od prawie 40 lat. Od 20 lat jestem na pompie insulinowej, a na ostatnim modelu moje wyniki, jeżeli chodzi o glikemię, są wzorcowe. Mimo tego doszło do tragedii, jaka mnie spotkała - opowiada profesor w komunikacie przesłanym przez Polskie Towarzystwo Leczenia Ran (PTLR).

Cukrzyca w Polsce

W Polsce na cukrzycę choruje blisko 4 mln osób. Jednym z jej poważnych powikłań jest cukrzycowa choroba stóp. Uszkodzenia nerwów i naczyń krwionośnych oraz osłabienie odporności tkanek sprawiają, że nawet niewielkie skaleczenie może prowadzić do trudno gojących się ran, zakażeń, a w najcięższych przypadkach do amputacji.

Cukrzyca. Na czym polega?

Szacuje się, że z raną w przebiegu cukrzycowej choroby stóp zmaga się obecnie około 200-250 tys. pacjentów w Polsce. Co czwarta osoba chorująca na cukrzycę doświadczy w ciągu życia owrzodzenia stopy. Konsekwencje mogą być bardzo poważne. Pięcioletnia śmiertelność wśród pacjentów z cukrzycową chorobą stóp wynosi około 30 proc., a wśród osób po amputacji sięga nawet 60 proc.

Amputacje wykonuje się już w przedziale wiekowym 30-40

Historia prof. Niedzielskiego pokazuje, że poważne powikłania cukrzycy mogą wystąpić również u osób, które kontrolują chorobę i pozostają pod opieką specjalistów.

Profesor zwraca też uwagę, że amputacje nie dotyczą wyłącznie osób starszych. - Wszyscy myślimy, że amputacje to tylko są u seniorów. Nieprawda. Cukrzyca jest straszną chorobą, bo amputacje dokonują się już w przedziale wiekowym 30-40, nawet sięgają i 20-letnich pacjentów - podkreśla w przesłanym komunikacie prof. Niedzielski.

Specjaliści są, ale brakuje współpracy

W leczeniu cukrzycowej choroby stóp ogromne znaczenie ma czas. Pacjent potrzebuje szybkiej diagnostyki, oceny ukrwienia kończyny, leczenia ewentualnego zakażenia, odpowiedniego odciążenia stopy i specjalistycznej opieki nad raną. Niezbędne są również zabiegi chirurgiczne, jeśli wymaga tego stan rany, oraz regularna kontrola diabetologiczna.

Tymczasem chorzy często muszą szukać pomocy w kilku różnych placówkach. W jednej leczą cukrzycę, w kolejnej zajmują się raną, a w jeszcze innej problemami naczyniowymi czy zakażeniem. Brak skoordynowanej opieki może opóźniać leczenie, a w konsekwencji zwiększać ryzyko pogłębiania się ran, rozwoju zakażeń i konieczności amputacji.

Na brak odpowiedniej współpracy między specjalistami zwraca też uwagę prof. Kryspin Niedzielski, który zna ten problem zarówno z perspektywy lekarza, jak i pacjenta. Zdaniem profesora brakuje możliwości jednoczesnej konsultacji pacjenta przez specjalistów różnych dziedzin.

- W Polsce istnieje słabo rozwinięty, a wręcz bym powiedział źle rozwinięty system leczenia stopy cukrzycowej. Mimo że mamy dobrze rozwinięte poszczególne jednostki w służbie zdrowia, takie jak oddziały diabetologiczne, oddziały chirurgii naczyniowej i angiologii, oddziały chirurgiczne, to nie pracują, nie kooperują razem ze sobą. Czyli nie ma zatrudnionego konsylium, że jednocześnie można byłoby dokonać w jednym czasie konsultacji diabetologa, chirurga naczyniowego - mówi.

Kompleksowa opieka i specjalistyczne ośrodki

Polskie Towarzystwo Leczenia Ran (PTLR) postuluje utworzenie wyspecjalizowanych jednostek leczenia cukrzycowej choroby stóp. Docelowo co najmniej jedna taka placówka miałaby funkcjonować w każdym województwie.

Według ekspertów pacjenci powinni mieć w nich dostęp do kompleksowej opieki diabetologicznej, chirurgicznej, naczyniowej i pielęgniarskiej, a także wsparcia psychologa i fizjoterapeuty.

- W Polsce mamy wiedzę, doświadczonych specjalistów i skuteczne metody leczenia cukrzycowej choroby stóp. Problem polega na tym, że pacjent często musi samodzielnie poruszać się pomiędzy różnymi częściami systemu. Tymczasem w tej chorobie czas ma ogromne znaczenie. Potrzebujemy wyspecjalizowanych jednostek, w których specjaliści będą wspólnie podejmować decyzje dotyczące leczenia. Naszym celem powinno być ratowanie kończyn, zanim amputacja stanie się koniecznością - podkreśla dr n. med. Przemysław Lipiński, Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.

Pilotaż leczenia stopy cukrzycowej

PTLR zwraca uwagę na doświadczenia pilotażu leczenia stopy cukrzycowej w Szamotułach. Spośród 350 pacjentów, którzy ukończyli pełny cykl leczenia, u 179 uzyskano całkowite wygojenie, a u 85 pełne wyziarninowanie (oznacza, że rana wypełnia się nową, dobrze unaczynioną tkanką, tzw. ziarniną). To ważny etap gojenia, który świadczy o rozpoczęciu odbudowy uszkodzonych tkanek red.]. Łącznie pozytywny efekt terapii osiągnięto u 76 procent pacjentów.

Zdaniem towarzystwa konieczne są wyznaczenie jasnej ścieżki leczenia pacjentów, odpowiednie finansowanie oraz rozwój wyspecjalizowanej kadry.

PTLR prowadzi również Program Certyfikacji umiejętności lekarzy i pielęgniarek w zakresie leczenia ran trudno gojących się.

Potrzebne są zmiany

Prof. Niedzielski podkreśla, że oprócz zmian organizacyjnych potrzebny jest również rozwój nowoczesnych metod leczenia ran.

Jego zdaniem nie można ograniczać się do podstawowych sposobów postępowania, jeśli dostępne są rozwiązania zwiększające szanse na wygojenie rany i zachowanie kończyny. - Są nowsze techniki, nowsze opatrunki. Nie możemy zostać na poziomie dawnym, że jest gaza, jest przemycie rany. Musimy dbać o to, żeby stymulować wygojenie rany, żeby ten pacjent wrócił do normalnego społeczeństwa. Że jeżeli był, pracował zawodowo, żeby normalnie wrócił do pracy i pracował zawodowo - apeluje profesor.

Utrata kończyny może oznaczać nie tylko poważne konsekwencje zdrowotne, lecz także ograniczenie samodzielności, możliwości pracy i dotychczasowego sposobu życia.

Dlatego profesor apeluje również o edukację pacjentów i zmiany w podejściu do leczenia cukrzycowej choroby stóp. - Czas na to, żeby to zmienić. Czas na dobrą edukację. Pamiętajmy, niewiele to kosztuje, a uratuje wielokrotnie życie i byt pacjenta - podsumowuje.