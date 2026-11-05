Logo strona główna
Zdrowie
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w USA
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie
|

Mąż Danuty Stenki choruje na szpiczaka. Terapia kosztuje 1,7 mln złotych

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Danuta Stenka z mężem Januszem Grzelakiem
Danuta Stenka z mężem Januszem Grzelakiem
Źródło zdj. gł.: Radosław Nawrocki / Forum
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
"Terapia, która może uratować mu życie jest nierefundowana, a suma całkowicie przekracza nasze możliwości - to około dwóch milionów" - powiedziała Danuta Stenka w apelu o wsparcie zbiórki na leczenie jej męża Janusza Grzelaka. Mężczyzna choruje na szpiczaka plazmocytowego. Pacjentów w podobnej sytuacji jest więcej, mimo że terapia CAR-T jest już stosowana w kilkunastu polskich ośrodkach. W czym problem?Artykuł dostępny w subskrypcji

- Jak grom z jasnego nieba spadła na nas diagnoza - bardzo agresywny szpiczak - powiedziała aktorka w nagraniu zamieszczonym w sieci na początku listopada, prosząc o wsparcie zbiórki na leczenie jej męża, Janusza Grzelaka.

Z opisu zbiórki wynika, że w połowie września mężczyzna zaczął skarżyć się na bóle kręgosłupa. Fizjoterapia nie pomagała. Kiedy pojawił się ból również w jamie brzusznej, lekarz skierował go na rezonans. Badanie wykazało kilka guzów w okolicy kręgosłupa i jamy brzusznej. Pan Janusz miał coraz większe trudności z oddychaniem i jedzeniem.

Po diagnostyce mężczyzna usłyszał diagnozę szpiczaka plazmocytowego, czyli agresywnego nowotworu układu krwiotwórczego. Choroba spowodowała u niego niewydolność nerek i uszkodziła dwa kręgi w kręgosłupie, a także staw panewki biodrowej.

- Terapia, która może uratować mu życie jest nierefundowana, a suma całkowicie przekracza nasze możliwości - to około dwóch milionów. Mało tego, goni nas czas - relacjonowała na nagraniu Danuta Stenka. Apel aktorki spotkał się z bardzo dużym odzewem. W ciągu zaledwie dwóch dni uzbierano całą potrzebną kwotę, czyli prawie 1,9 miliona złotych. Ma zostać przeznaczona na nowoczesną immunoterapię CAR-T.

Szpiczak daje niespecyficzne objawy

Szpiczak stanowi wyzwanie nawet dla najlepiej funkcjonujących systemów ochrony zdrowia na świecie. Dlaczego? Bo przez długi czas może nie dawać charakterystycznych objawów. Nie chroni przed nim zdrowy styl życia. W sierpniu, po pięciu latach od diagnozy, na ten nowotwór zmarł generał Mirosław Różański. Miał 63 lata.

Szpiczak nie jest częsty. W Polsce rozpoznaje się go u około dwóch i pół tysiąca osób rocznie. To złośliwy nowotwór układu krwiotwórczego, który polega na niekontrolowanym namnażaniu się komórek plazmatycznych (plazmocytów) w szpiku kostnym. Niszczy kości, uszkadza nerki i wywołuje anemię.

- Pierwsze objawy szpiczaka są nieswoiste. To najczęściej osłabienie, niedokrwistość, nawracające infekcje, ale również bóle kostne, szczególnie kręgosłupa. Niestety, zdarza się, że diagnostyka przyspiesza dopiero wtedy, gdy dochodzi do patologicznego złamania kości spowodowanego zmianami osteolitycznymi - mówi prof. Krzysztof Giannopoulos z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prezes Polskiego Towarzystwa Hematologicznego i Transfuzjologicznego.

Szczyt zachorowań na szpiczaka przypada na siódmą dekadę życia. Ważne jest jednak to, aby nie zrzucać bólu kręgosłupa czy zmęczenia, na wiek. W przypadku utrzymujących się, niewyjaśnionych objawów ważne jest wykonanie podstawowych badań, takich jak morfologia krwi, OB, stężenie kreatyniny i wapnia. Jeśli wyniki budzą podejrzenie szpiczaka, diagnostykę należy poszerzyć między innymi o badanie białek surowicy i wolnych łańcuchów lekkich.

Pozostało 70% artykułu
W dalszej części artykułu przeczytasz:
Historię lekarza, który choruje na szpiczaka, i w październiku przyjął CAR-T.
Na czym polega terapia CAR-T i w jakich wskazaniach jest refundowana.
Jak eksperci oceniają dostęp do nowoczesnego leczenia szpiczaka w Polsce.
Udostępnij:
Tagi:
ZdrowiehematologiaNaukaNarodowy Fundusz ZdrowiaTerapiePacjentLeki
Czytaj także:
Russell Brand
Słynny aktor winny gwałtu. Czeka go więzienie
Świat
Jednorazowo od dawcy pobiera się 450 ml krwi
Ostrzeżenie po cyberatakach w Europie. W Polsce doszło do jednego incydentu
Zdrowie
Teren przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie
Projekt PSL dzieli polityków. "Nie bawmy się tak"
Polska
Interweniowała policja (zdjęcie ilustracyjne)
Policjanci oddali strzały w stronę samochodu. Trwają poszukiwania kierowcy
Opole
imageTitle
Pierwszy taki awans Alcaraza w karierze
EUROSPORT
imageTitle
Kiedy mecz Linette o półfinał w Indiach?
EUROSPORT
OpenAI
Ważna deklaracja z OpenAI. To może być przełomowy moment dla spółki
BIZNES
Budynek Sejmu
Najnowszy sondaż. Dwie partie zyskują najbardziej
Polska
Stacja metra Pole Mokotowskie
Wypadek w metrze. Cztery stacje były zamknięte
WARSZAWA
Pochmurna jesień
Trwa "jesienny paradoks". W prognozach widać zmianę
METEO
Niemieccy żołnierze w Warszawie nagrani przez posła Mateckiego
"Co tu robicie?" Poseł Matecki i niemieccy żołnierze
Szymon Rębowski
Możejki
Litwa rozważa podatek od nadzwyczajnych zysków. Orlen reaguje
BIZNES
imageTitle
Kapitalna sesja Wilsona na wagę drugiego finału z rzędu
EUROSPORT
Emerytura empatia i starszy mężczyzna z kobietą
Setki tysięcy chorych w Polsce. System opieki wciąż ma luki
Zdrowie
Boeing 777 linii KLM
Holenderski przewoźnik planuje wielkie cięcia. Potrzebuje miliarda euro
BIZNES
Policja zatrzymała agresywnego pacjenta
Pijany pacjent uderzył ratownika na izbie przyjęć
WARSZAWA
05 0900 wit 100-0009
Wójcik się tłumaczył. Nagle zaczepił go poseł KO
Polska
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Nowa definicja mobbingu wchodzi w życie. "Pracownik będzie mógł liczyć na sprawiedliwość"
BIZNES
procesor komputer shutterstock_1892823829
Niedobory podzespołów. "AI powoduje pewne osłabienie"
BIZNES
Most Świętokrzyski w Warszawie
Gdy ślad urywa się na moście, pozostaje niepewność. Apel
WARSZAWA
Poseł Wojciech Król został aresztowany
Jest areszt dla posła Wojciecha Króla
Katowice
Adam Glapiński
Co dalej ze stopami procentowymi? "RPP jest gotowa do działania"
BIZNES
Grindwal
Dziesiątki grindwali na brzegu. "Są u kresu sił"
METEO
Marcin Kedryna
Nowe zajęcie człowieka Andrzeja Dudy. Zaprosił go Łukasz Gibała
Kraków
Ukraina Ołeszki - kryzys humanitarny
Ołeszki po rozejmie. "W ataku dronowym zginął były dyrektor szkoły"
Świat
shutterstock_2639642055
POLSTR zamiast WIBOR-u. Rewolucja w kredytach już się rozpoczęła
BIZNES
Groźny pożar w Radomsku
Wynieśli poparzonego mężczyznę i ewakuowali siedem osób, w tym małe dziecko
Łódź
Jarosław Szymczyk stawił się przed sądem
Po reakcji strony ukraińskiej prokuratura wraca do sprawy przekazania granatnika
WARSZAWA
Sekretny chiński komisariat działał na przedmieściach Warszawy
Niepozorny pawilon i tablica. Czego "pilnował" w Polsce chiński komisariat
Maciej Michałek
pizza shutterstock_84904861
Włoski szef kuchni odmówił dodania ananasa do pizzy. Stracił pracę
Ciekawostki
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica