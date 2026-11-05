Mąż Danuty Stenki choruje na szpiczaka. Terapia kosztuje 1,7 mln złotych

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- Jak grom z jasnego nieba spadła na nas diagnoza - bardzo agresywny szpiczak - powiedziała aktorka w nagraniu zamieszczonym w sieci na początku listopada, prosząc o wsparcie zbiórki na leczenie jej męża, Janusza Grzelaka.

Z opisu zbiórki wynika, że w połowie września mężczyzna zaczął skarżyć się na bóle kręgosłupa. Fizjoterapia nie pomagała. Kiedy pojawił się ból również w jamie brzusznej, lekarz skierował go na rezonans. Badanie wykazało kilka guzów w okolicy kręgosłupa i jamy brzusznej. Pan Janusz miał coraz większe trudności z oddychaniem i jedzeniem.

Po diagnostyce mężczyzna usłyszał diagnozę szpiczaka plazmocytowego, czyli agresywnego nowotworu układu krwiotwórczego. Choroba spowodowała u niego niewydolność nerek i uszkodziła dwa kręgi w kręgosłupie, a także staw panewki biodrowej.

- Terapia, która może uratować mu życie jest nierefundowana, a suma całkowicie przekracza nasze możliwości - to około dwóch milionów. Mało tego, goni nas czas - relacjonowała na nagraniu Danuta Stenka. Apel aktorki spotkał się z bardzo dużym odzewem. W ciągu zaledwie dwóch dni uzbierano całą potrzebną kwotę, czyli prawie 1,9 miliona złotych. Ma zostać przeznaczona na nowoczesną immunoterapię CAR-T.

Szpiczak daje niespecyficzne objawy

Szpiczak stanowi wyzwanie nawet dla najlepiej funkcjonujących systemów ochrony zdrowia na świecie. Dlaczego? Bo przez długi czas może nie dawać charakterystycznych objawów. Nie chroni przed nim zdrowy styl życia. W sierpniu, po pięciu latach od diagnozy, na ten nowotwór zmarł generał Mirosław Różański. Miał 63 lata.

Szpiczak nie jest częsty. W Polsce rozpoznaje się go u około dwóch i pół tysiąca osób rocznie. To złośliwy nowotwór układu krwiotwórczego, który polega na niekontrolowanym namnażaniu się komórek plazmatycznych (plazmocytów) w szpiku kostnym. Niszczy kości, uszkadza nerki i wywołuje anemię.

- Pierwsze objawy szpiczaka są nieswoiste. To najczęściej osłabienie, niedokrwistość, nawracające infekcje, ale również bóle kostne, szczególnie kręgosłupa. Niestety, zdarza się, że diagnostyka przyspiesza dopiero wtedy, gdy dochodzi do patologicznego złamania kości spowodowanego zmianami osteolitycznymi - mówi prof. Krzysztof Giannopoulos z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prezes Polskiego Towarzystwa Hematologicznego i Transfuzjologicznego.

Szczyt zachorowań na szpiczaka przypada na siódmą dekadę życia. Ważne jest jednak to, aby nie zrzucać bólu kręgosłupa czy zmęczenia, na wiek. W przypadku utrzymujących się, niewyjaśnionych objawów ważne jest wykonanie podstawowych badań, takich jak morfologia krwi, OB, stężenie kreatyniny i wapnia. Jeśli wyniki budzą podejrzenie szpiczaka, diagnostykę należy poszerzyć między innymi o badanie białek surowicy i wolnych łańcuchów lekkich.