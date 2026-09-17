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Noblista profesor Victor Ambros otrzymał polskie obywatelstwo

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Prof. Victor Ambros, noblista, będzie miał polskie obywatelstwo
Prof. Victor Ambros w rozmowie z tvn24.pl
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Amerykański biolog molekularny o polskich korzeniach, prof. Victor Ambros, laureat Nagrody Nobla z 2024 roku, otrzymał polskie obywatelstwo. Poinformował go o tym premier Donald Tusk.

Prof. Victor Ambros jest biologiem molekularnym. W 2024 roku, razem z Garym Ruvkunem, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za odkrycie mikroRNA, czyli cząsteczek, które nie kodują białek, ale regulują ekspresję genów. W 2025 roku profesor otrzymał Doktorat Honoris Causa Politechniki Śląskiej.

Prof. Ambros ukończył Massachusetts Institute of Technology (MIT). Swoją pracę akademicką rozpoczął jako wykładowca na Harvard University, następnie przeniósł się do Dartmouth College. Od 2008 roku jest związany z UMass Chan Medical School.

Tusk: polska ma nowego noblistę

O tym, że chciałby otrzymać polskie obywatelstwo (formalnie złożył wniosek o jego przywrócenie) prof. Ambros poinformował w marcu bieżącego roku podczas wizyty w Polsce. Miała ona związek między innymi z tym, że noblista jest przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk (IMol PAN).

Podczas tamtej wizyty w Warszawie noblista wygłosił wykład w Pałacu Staszica PAN, a także uczestniczył w dwóch konferencjach poświęconych chorobom rzadkim. Spotkał się z licealistami i z organizacjami pacjenckimi. Stale wspiera jedną z nich - AGO Alliance Poland, założoną przez Aldonę Chmielewską, jedną z bohaterek reportażu TVN24+ "Płakałam tylko chwilę", mamę 8-letniego Alberta z ultrarzadkim syndromem AGO.

W marcu prof. Ambros spotkał się także z Donaldem Tuskiem. Teraz premier osobiście zadzwonił do niego, aby przekazać mu informację o tym, że jest już obywatelem naszego kraju.

- Mam dla ciebie świetną wiadomość: jesteś Polakiem z polskim paszportem. Jesteś obywatelem kraju, który jest najlepszym miejscem na Ziemi, a przynajmniej tak uważam - powiedział Tusk w nagraniu opublikowanym w serwisie X, na którym połączył się zdalnie z profesorem Ambrosem.

Noblista podkreślił, że to dla niego zaszczyt. Docenił też, że premier znalazł czas, żeby osobiście do niego zadzwonić i przekazać mu tę wiadomość. Tusk zapowiedział kolejną wizytę prof. Ambrosa w Polsce. W maju ma on odwiedzić Warszawę, Kraków i Gdańsk. Noblista już w marcu zapowiadał, że chce promować nasz kraj na arenie międzynarodowej jako atrakcyjne miejsce do rozwoju dla naukowców.

Polskie korzenie prof. Ambrosa

Prof. Ambros ma polskie pochodzenie. Jego ojciec, Longin Ambros, urodził się w Polsce, w Dordziszkach, w 1923 roku. Jako młody chłopak został wywieziony na roboty do Trzeciej Rzeszy, gdzie pracował w fabryce. Po wojnie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych.

- Mój ojciec pochodził z Polski, mam tutaj krewnych. Mam kuzyna, który urodził się w Stanach i dorastał niedaleko mnie, ale teraz mieszka i pracuje w Gdańsku. Zawsze, kiedy tu przyjeżdżam, staram się z nim spotkać. Poznał mnie też z innymi członkami mojej rodziny, których wcześniej nie znałem - opowiadał noblista podczas wizyty w Polsce w marcu w rozmowie z tvn24.pl.

Ojciec nie nauczył go języka polskiego. Poślubił Amerykankę - Clarę, więc w domu rodzina rozmawiała po angielsku. Noblista wychował się na farmie w Vermont. W pobliżu nie było żadnych Polaków, z którymi jego ojciec mógłby rozmawiać po polsku. Dopiero później za Atlantyk wyemigrowała też jego siostra.

Ojciec profesora po raz pierwszy odwiedził Polskę po emigracji dopiero w 2005 roku, czyli ponad 50 lat po tym, jak wyjechał do Stanów.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
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