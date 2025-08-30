"Mój organizm mnie potrzebuje". Czym jest tak zwany me time i dlaczego jest tak ważny

Kluczowe fakty:

Brak czasu dla siebie może prowadzić do chronicznego zmęczenia, napięcia, a nawet fizycznych dolegliwości. W rozmowie z tvn24.pl dr Małgorzata Osowiecka-Szczygieł, psycholożka twórczości, wykładowczyni, tłumaczy, czym jest "me time" i ile powinien trwać każdego dnia.

Badanie opublikowane w "Scientific Reports" na próbie kilkuset dorosłych pokazuje, że czas spędzony z samym czy samą sobą wiąże się między innymi z niższym stresem i poczuciem wolności. Dlaczego tak jest?

Zazwyczaj pierwszym sygnałem ignorowania "me time" jest poczucie zmęczenia, zestresowania czy złości "bez powodu".

Mama ma teraz czas dla siebie. Jak wyjaśnić bliskim, że realizowanie potrzeby "me time" jest ważne?