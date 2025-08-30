"Mój organizm mnie potrzebuje". Czym jest tak zwany me time i dlaczego jest tak ważny

Kluczowe fakty:
- Brak czasu dla siebie może prowadzić do chronicznego zmęczenia, napięcia, a nawet fizycznych dolegliwości. W rozmowie z tvn24.pl dr Małgorzata Osowiecka-Szczygieł, psycholożka twórczości, wykładowczyni, tłumaczy, czym jest "me time" i ile powinien trwać każdego dnia.
- Badanie opublikowane w "Scientific Reports" na próbie kilkuset dorosłych pokazuje, że czas spędzony z samym czy samą sobą wiąże się między innymi z niższym stresem i poczuciem wolności. Dlaczego tak jest?
- Zazwyczaj pierwszym sygnałem ignorowania "me time" jest poczucie zmęczenia, zestresowania czy złości "bez powodu".
- Mama ma teraz czas dla siebie. Jak wyjaśnić bliskim, że realizowanie potrzeby "me time" jest ważne?
Anna Bielecka: Jak najlepiej zdefiniować pojęcie "me time" i dlaczego jest ono ważne w dzisiejszym zabieganym świecie?