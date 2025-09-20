Gdy odzywa się syndrom oszusta... Jak bliscy mogą pomóc osobie z ADHD?

Syndrom oszusta, prokrastynacja, perfekcjonizm, branie wszystkiego do siebie. Problemy dorosłych z ADHD stają się również problemami ich bliskich. Czy partner/partnerka może wesprzeć osobę z tym zaburzeniem? Jak mądrze to robić? Czy osoba z podobnymi objawami lepiej zrozumie partnera/partnerkę z ADHD? W rozmowie z tvn24.pl mówi o tym psycholożka Karolina Grzywacz.Artykuł dostępny w subskrypcji
Agnieszka Pióro: W rozmowie z tvn24.pl Magdalena Smaś-Myszczyszyn, seksuolożka, tłumaczyła niedawno, że osoba z ADHD i osoba neurotypowa mogą tworzyć szczęśliwy związek, ale muszą nauczyć się swoich "systemów operacyjnych". Porównała je nawet do Androida i Apple. "Niby funkcje mają te same, ale systemy operacyjne różne", mówiła. Jak się ich nauczyć?