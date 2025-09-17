Długie życie to nie wszystko. Ważne, by je lubić

Według psychologów dobre starzenie się to starzenie pomimo trudności, jakimi są codzienne obciążenia

Kluczowe fakty: Gerontolożka Kerry Burnight, autorka wydanej w sierpniu w USA książki "Joyspan: The Art and Science of Thriving in Life’s Second Half", wskazuje na cztery niezbędne elementy do budowania tzw. joyspanu, czyli poczucia radości.

"Pomyślne starzenie" kontra "starzenie pomimo". Jak zmieniały się teorie badaczy?

Dobre, budujące i wspierające relacje to podstawa. Wyjaśniamy, dlaczego.

Niebieskie Strefy, japońskie Moai i teoria SOC, czyli co sprzyja radości i poczuciu szczęścia w życiu?

"Joyspan" to określenie stworzone przez dr Kerry Burnight, która przez 18 lat była profesorem medycyny geriatrycznej i gerontologii w Irvine School of Medicine na Uniwersytecie Kalifornijskim. Oznacza "czas radosnego życia". W swojej nowej książce "Joyspan: The Art and Science of Thriving in Life’s Second Half" ("Joyspan. Sztuka i nauka rozkwitu w drugiej połowie życia") Burnight przekonuje, że starzenie nie musi być "stoczeniem się po równi pochyłej, jak wielu sądzi". Dowodzi, że nawet w obliczu problemów zdrowotnych i wyzwań można rozwijać się i aktywnie uczestniczyć w życiu. "To, jak podejdziemy do tych trudności, decyduje o tym, czy będziemy się rozwijać czy cierpieć" pisze amerykańska gerontolożka. Jak tłumaczy, niektórzy jej pacjenci poddają się realiom wieku, takim jak np. choroba przewlekła, "podczas gdy inni odnajdują kreatywne sposoby, by radzić sobie w nowej rzeczywistości".