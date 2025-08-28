Logo strona główna
Kiedy tomografia, kiedy rezonans? To musisz wiedzieć o badaniach obrazowych

Zuzanna Kuffel
W tomografii komputerowej stosowane jest takie samo promieniowanie jonizujące jak w zdjęciach rentgenowskich
Źródło: Shutterstock
Amerykańscy naukowcy ostrzegają, że w przyszłości badania tomografii komputerowej mogą odpowiadać aż za 5 procent nowotworów w USA. Co to oznacza dla pacjentów? Kiedy trzeba się poddać badaniu tomografii komputerowej, a kiedy lepiej zrobić rezonans magnetyczny? Radiolog wyjaśnia, na czym polegają te badania i czym się różnią.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • W czasopiśmie JAMA Internal Medicine opublikowano wyliczenia, zgodnie z którymi w przyszłości badania tomografii komputerowej mogą odpowiadać aż za 5 procent nowotworów w Stanach Zjednoczonych.
  • Radiolog wyjaśnia, że w badaniach z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, czyli na przykład tomografii komputerowej, lekarze muszą ważyć korzyści i ryzyko.
  • Dlaczego nie zawsze można zastąpić tomografię badaniem rezonansu magnetycznego? Radiolog mówi, czym różnią się te dwie metody obrazowania.
  • Wciąż zdarza się, że w Polsce wykonuje się badania obrazowe bez medycznego uzasadnienia. Jakie to ma skutki? Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Zuzanna Kuffel: 93 miliony badań przeprowadzone u 62 milionów pacjentów w 2023 roku spowodują 103 tys. nowotworów. To liczby z głośnej publikacji na łamach czasopisma JAMA Internal Medicine. Pacjenci z dużym niepokojem przyjmują informację, że w przyszłości badania tomografii komputerowej mogą odpowiadać aż za 5 procent nowotworów w Stanach Zjednoczonych. 

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Antropolożka i socjolożka medycyny wykształcona na Uniwersytecie Amsterdamskim. Specjalizuje się w tematyce zdrowia i seksualności. Szczególnie interesują ją choroby częste, ale rzadko diagnozowane i/lub słabo rozumiane
