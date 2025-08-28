Kiedy tomografia, kiedy rezonans? To musisz wiedzieć o badaniach obrazowych

W tomografii komputerowej stosowane jest takie samo promieniowanie jonizujące jak w zdjęciach rentgenowskich

Kluczowe fakty: W czasopiśmie JAMA Internal Medicine opublikowano wyliczenia, zgodnie z którymi w przyszłości badania tomografii komputerowej mogą odpowiadać aż za 5 procent nowotworów w Stanach Zjednoczonych.

Radiolog wyjaśnia, że w badaniach z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, czyli na przykład tomografii komputerowej, lekarze muszą ważyć korzyści i ryzyko.

Dlaczego nie zawsze można zastąpić tomografię badaniem rezonansu magnetycznego? Radiolog mówi, czym różnią się te dwie metody obrazowania.

Wciąż zdarza się, że w Polsce wykonuje się badania obrazowe bez medycznego uzasadnienia. Jakie to ma skutki? Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce " Zdrowie " w serwisie tvn24.pl

Zuzanna Kuffel: 93 miliony badań przeprowadzone u 62 milionów pacjentów w 2023 roku spowodują 103 tys. nowotworów. To liczby z głośnej publikacji na łamach czasopisma JAMA Internal Medicine. Pacjenci z dużym niepokojem przyjmują informację, że w przyszłości badania tomografii komputerowej mogą odpowiadać aż za 5 procent nowotworów w Stanach Zjednoczonych.