Kiedy tomografia, kiedy rezonans? To musisz wiedzieć o badaniach obrazowych

Kluczowe fakty:
- W czasopiśmie JAMA Internal Medicine opublikowano wyliczenia, zgodnie z którymi w przyszłości badania tomografii komputerowej mogą odpowiadać aż za 5 procent nowotworów w Stanach Zjednoczonych.
- Radiolog wyjaśnia, że w badaniach z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, czyli na przykład tomografii komputerowej, lekarze muszą ważyć korzyści i ryzyko.
- Dlaczego nie zawsze można zastąpić tomografię badaniem rezonansu magnetycznego? Radiolog mówi, czym różnią się te dwie metody obrazowania.
- Wciąż zdarza się, że w Polsce wykonuje się badania obrazowe bez medycznego uzasadnienia. Jakie to ma skutki? Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.
Zuzanna Kuffel: 93 miliony badań przeprowadzone u 62 milionów pacjentów w 2023 roku spowodują 103 tys. nowotworów. To liczby z głośnej publikacji na łamach czasopisma JAMA Internal Medicine. Pacjenci z dużym niepokojem przyjmują informację, że w przyszłości badania tomografii komputerowej mogą odpowiadać aż za 5 procent nowotworów w Stanach Zjednoczonych.