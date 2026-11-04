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Wybory w USA 2026

CNN: demokraci przejmą kontrolę w Izbie Reprezentantów

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Amerykanie czekają na wyniki wyborów połówkowych
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: SARAH YENESEL/PAP/EPA
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Na podstawie dotychczasowych wyników wyborów w USA stacja CNN przewiduje, że Partia Demokratyczna przejmie kontrolę nad Izbą Reprezentantów. Byłoby to znaczące zwycięstwo, które wpłynie na przebieg drugiej połowy kadencji prezydenta Donalda Trumpa.

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Wybory połówkowe w USA - relacja na żywo >>>

Partia Demokratyczna przejmie kontrolę nad Izbą Reprezentantów USA - podała stacja CNN, w oparciu o dotychczasowe rezultaty wyborów połówkowych.

Według zestawienia telewizji NBC kandydaci demokratów przejęli już pięć mandatów dotąd należących do republikanów, o dwa więcej, niż potrzebowali do zdobycia większości. Telewizja przewiduje, że ostateczny układ sił będzie wynosił 244-191, co oznaczałoby zdobycie przez demokratów dodatkowych 30 mandatów.

Amerykanie czekają na wyniki wyborów połówkowych
Amerykanie czekają na wyniki wyborów połówkowych
Źródło zdjęcia: SARAH YENESEL/PAP/EPA

Na razie nie wiadomo, która partia zyska przewagę w Senacie, jednak demokraci odnotowali już kilka istotnych sukcesów, w tym przejęcie mandatów w Karolinie Północnej i Południowej. Tu znajdziesz aktualizowane wyniki wyborów w USA >>>

Źródło: CNN, PAP
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Tagi:
USAPartia Demokratyczna USAPartia Republikańska USAWybory
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