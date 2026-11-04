CNN: demokraci przejmą kontrolę w Izbie Reprezentantów

Jan Kubik o sukcesie demokratów: to jest rzeczywiście tsunami Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: SARAH YENESEL/PAP/EPA

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Wybory połówkowe w USA - relacja na żywo >>>

Partia Demokratyczna przejmie kontrolę nad Izbą Reprezentantów USA - podała stacja CNN, w oparciu o dotychczasowe rezultaty wyborów połówkowych.

Według zestawienia telewizji NBC kandydaci demokratów przejęli już pięć mandatów dotąd należących do republikanów, o dwa więcej, niż potrzebowali do zdobycia większości. Telewizja przewiduje, że ostateczny układ sił będzie wynosił 244-191, co oznaczałoby zdobycie przez demokratów dodatkowych 30 mandatów.

Amerykanie czekają na wyniki wyborów połówkowych Źródło zdjęcia: SARAH YENESEL/PAP/EPA

Na razie nie wiadomo, która partia zyska przewagę w Senacie, jednak demokraci odnotowali już kilka istotnych sukcesów, w tym przejęcie mandatów w Karolinie Północnej i Południowej. Tu znajdziesz aktualizowane wyniki wyborów w USA >>>