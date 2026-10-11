Monika Piątkowska zwróciła się do Łukasza Gibały. "Będę patrzyła na ręce"

Monika Piątkowska: to była trudna kampania Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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W niedzielę Krakowianie głosowali w wyborach na prezydenta Krakowa. Według sondażowych wyników exit poll Ipsos Łukasz Gibała zdobył 61 proc. głosów, a Monika Piątkowska 39 proc. O godzinie 22:30 ukazały się wyniki late poll i przewaga Łukasza Gibały jeszcze wzrosła: 62,3 proc. do 37,7 proc.

- Kochane Krakowianki i kochani Krakowianie. Chciałam wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować, każdemu, kto poszedł do tych wyborów. A szczególnie mocno i serdecznie dziękuję każdej Krakowiance i każdemu Krakowianinowi, który oddał na mnie głos. Naprawdę jestem wam bardzo wdzięczna - powiedziała Piątkowska zaraz po ogłoszeniu wyników

Senatorka podkreśliła, że "to była trudna kampania". - Miałam pełną świadomość tego, wiecie tutaj obecni, że startuję w bardzo trudnym momencie. Ciężko pracowaliśmy w tej kampanii, każdego dnia rozmawiając z mieszkańcami naszego miasta. Chcę wam powiedzieć, kochani krakusi, że to był fantastyczny czas. Mnóstwo dobrej energii, mnóstwo fantastycznych rozmów. Mnóstwo rad, sugestii. Owszem, i słów krytyki - mówiła.

- Wszystkie te wasze sugestie, zarówno pozytywne jak i negatywne zabieram ze sobą ja i cały mój zespół do dalszej pracy w kolejnych tygodniach - zapowiedziała Piątkowska.

Podziękowała też swojej rodzinie, mężowi i synowi. I nie tylko im. - Wielkie podziękowania dla premiera polskiego rządu Donalda Tuska, bardzo dziękuję panie premierze, że pan mi zaufał. Serdecznie dziękuję wicepremierowi polskiego rządu Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. I dziękuję wszystkim przedstawicielom polskiego rządu, którzy w czasie tej kampanii przyjechali do Krakowa - mówiła.

Piątkowska z przesłaniem dla Gibały

Senatorka podkreśliła, że nie pamięta, by tak wielu przedstawicieli jakiegokolwiek rządu odwiedziło Kraków. - To był dobry czas, to był owocny czas, i mam nadzieję, że kolejne miesiące będą również owocne - dodała.

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- Łukasz, gratuluję ci wygranych wyborów - powiedziała, zwracając się do Gibały. - Wszystko wskazuje na to, że będziesz prezydentem naszego miasta. Startowałeś cztery razy, ta czwarta próba okazała się udana. Zarówno ja, jak i członkowie Koalicji Obywatelskiej będziemy bardzo bacznie przyglądać się, czy twoje hasło, twoja obietnica "Kraków dla mieszkańców" jest prawdziwa - mówiła.

- Każdego dnia będziemy czuwać nad interesem naszego miasta. Życzę ci powodzenia, życzę ci sukcesów, bo dobrze życzę naszemu miastu. Ale równocześnie mówię ci bardzo twardo: będę patrzyła na ręce. Chciałabym, aby Kraków był rzeczywiście dla jego mieszkańców - dodała.

Na koniec Piątkowska zwróciła się do członków KO.

- Kochani, zrobiliśmy kawał roboty. Nie było łatwo, nie był łatwy punkt startu i nie były łatwe te tygodnie. Mamy pewne zadanie do odrobienia. Ja wiem, że wy wiecie, jakie to jest zadanie. Bardzo was proszę, od poniedziałku wszyscy razem, każdego dnia przez najbliższy rok, i później również, ciężko pracujmy dla naszego miasta i dla regionu. Nie zwalniamy tempa, jesteśmy na biegu i na tym biegu idziemy dalej! O to was proszę, wszystkich członków Koalicji Obywatelskiej: jedna pięść i do przodu! - zakończyła.

Piątkowska w TVN24 komentuje sondażowy wynik wyborów

"Jestem tu i będę"

- Wielkie podziękowanie dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, którzy poszli do tych wyborów. Frekwencja dosyć przyzwoita. Szczególnie dziękuję tym, którzy obdarzyli mnie zaufaniem. Dziękuję za te wielotygodniowe rozmowy. To była intensywna i trudna kampania. Była też pełna hejtu, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj o tym, że to był wspaniały czas dla mnie, dla mojego zespołu - mówiła Piątkowska w rozmowie z Radomirem Witem zaraz po ogłoszeniu wyników exit poll, pytana o swoją pierwszą myśl po poznaniu rozkładu głosów.

Senatorka oceniła, że Łukasz Gibała "buduje zupełnie nieefektywną narrację". – Dobrze jest współpracować z rządem, z poszczególnymi ministrami, z Radą Miasta Krakowa. Jak te relacje będą wyglądały? Zobaczymy, jaką drogą będzie chciał Łukasz Gibała prowadzić nasze miasto – stwierdziła.

- Pamiętam dzień, w którym Łukasz Gibała ogłaszał swój start w tych wyborach, powiedział wtedy, nie zacytuję dosłownie, bo nie pamiętam, ale odebrałam tę wypowiedź jako wypowiedź nakierowaną na to, że przez dwa lata niewiele da się zrobić, więc nie składa żadnych wielkich obietnic. Mam nadzieję, że to zdanie zmieni i ambitnie będzie patrzył na swoja prezydenturę – mówiła Piątkowska.

Pytana o to, czy sama za dwa lata zamierza ponownie ubiegać się o prezydencki fotel rozmówczyni Wita przypomniała, że jest senatorką z Krakowa. – Próbowano mi wmówić różne historie przez ostatnie tygodnie, więc powiem bardzo mocno, twardo stanowczo: jestem z Krakowa, jestem w Krakowie, nie wybieram się z Krakowa. Jestem tu i będę. Na pewno będę aktywnie pracowała na rzecz naszego miasta – zapewniła.

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