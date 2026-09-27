Mieszkańcy Krakowa wybierają dziś prezydenta

Kraków wybiera prezydenta. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej o trwającym głosowaniu Źródło zdj. gł.: trabantos/Shutterstock

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Jak przekazał w południe podczas spotkania z dziennikarzami Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, głosowanie potrwa do godziny 21.

- W tej chwili obowiązuje cisza wyborcza. Dozwolone jest wykonywanie czynności wyborczych, informowanie o technicznych zasadach głosowania oraz podawanie komunikatów urzędowych. Niedozwolone jest natomiast jakiekolwiek publiczne zachęcanie do głosowania na konkretnego kandydata - przekazał. Podkreślił, że za złamanie tego przepisu może grozić kara grzywny w wysokości nawet miliona złotych.

- Na chwilę obecną żadna z komisji obwodowych nie podjęła decyzji o przerwaniu, przedłużeniu albo odroczeniu do dnia następnego czasu głosowania - dodał. Głosowania zaczęły się punktualnie o godz. 7 rano. - Wyjątkiem zaakceptowanym wcześniej przez komisję były takie miejsca, jak na przykład szpitale, gdzie ze względów organizacyjnych placówek zgodzono się na późniejszą porę rozpoczęcia wyborów - zaznaczył.

Poinformował również, że w tych wyborach komisja nie zbiera danych dotyczących frekwencji, dlatego nie będzie dysponowała takimi informacjami.

- Jeśli chodzi o incydenty i naruszenia, w tej chwili nie mamy żadnych informacji o przypadkach naruszenia prawa. Nic takiego do Komisji Wyborczej do tej pory nie dotarło - powiedział.

Krakowska policja odnotowała do południa jedno zakłócenie ciszy wyborczej. Jak poinformował rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Krakowie Piotr Szpiech, funkcjonariusze dostali zgłoszenie związane z agitacją wyborczą we wpisie zamieszczonym na portalu społecznościowym. Policja będzie sprawdzać, kto jest autorem wpisu.

O czwartej rano mogą podać wynik

O godzinie 21 obwodowe komisje wyborcze zakończą głosowanie i przystąpią do liczenia głosów. - Spodziewamy się, że około godziny 22 zaczną do nas spływać protokoły. Będziemy je wprowadzać, a następnie sumować głosy - powiedział Dyl.

Jak szacował, ostateczny wynik wyborów powinien być znany około godziny czwartej nad ranem. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska co najmniej połowy głosów, odbędzie się ponowne głosowanie.

Jak oddać ważny głos?

Karta wyborcza powinna być ostemplowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej i mieć wydrukowany odcisk pieczęci Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.

Na karcie do głosowania należy postawić znak "X" w polu przy nazwisku jednego z nieskreślonych kandydatów. Znak "X" oznacza co najmniej dwie przecinające się linie wewnątrz kratki. Postawienie znaku "X" przy więcej niż jednym nieskreślonym kandydacie spowoduje, że głos będzie nieważny.

Aby zagłosować w tych wyborach, wyborca musi być ujęty w stałym obwodzie głosowania na terenie Krakowa. W wyborach samorządowych nie można jednorazowo zmienić miejsca głosowania ani pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania. Zmiana obwodu wymaga aktualizacji stałego adresu w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Pierwsze wyniki będzie mieć miejska komisja wyborcza. Następnie będą one publikowane na stronie internetowej PKW.

Jeżeli w wyniku głosowania w niedzielę żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, dwa tygodnie później, 11 października, dwie osoby z najwyższym wynikiem zmierzą się w drugiej turze.

Przedterminowe wybory konsekwencją referendum

Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta.

Do czasu wyłonienia nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kracik, który był zastępcą Miszalskiego.